Il Monza si prepara al ritorno in Serie A. Baldissoni - amministratore delegato del club - ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando di calciomercato ma non solo. Tema importante delle sue dichiarazioni è stata anche la scelta di Juric, chiamato a rialzarsi dopo l'esonero dall'Atalanta.

Parla Baldissoni: "Cerchiamo profili in base alle richieste dell'allenatore"

BERGAMO, ITALIA - 9 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta BC, gesticola durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo Calcio al Gewiss Stadium il 9 novembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Il Monza torna in Serie A. Dopo la dolorosa retrocessione nella stagione 24/25, i brianzoli hanno iniziato il ritiro in vista del ritorno nella massima categoria. E, intervistato dai microfoni di Sky Sport, l'AD Baldissoni ha parlato della preparazione dei biancorossi al prossimo campionato, partendo dal calciomercato. "Varela? Me ne hanno parlato bene. Si sta lavorando sui documenti, spero che verranno firmati nelle prossime ore. Ci auguriamo che possa partire già domani per le visite mediche".

Ma non solo Varela, il Monza è molto interessato ad altri profili, soprattutto a due giovani dell'Inter. "Massolin e Akinsanmiro? Seguiamo dei profili idonei non solo alla Serie A ma anche alle richieste dell'allenatore. Si faranno inserimenti a seconda di ciò che riterrà necessario".

Valorizzare i giovani: il Monza e la scelta di Juric

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Ovviamente gli occhi saranno tutti puntati su Juric, che ha l'obbligo di fare bene dopo le esperienze negative degli ultimi due anni. Ma Baldissoni dà tutto il suo appoggio all'allenatore croato. "Se si analizza la sua carriera,: non a caso ha meritato la considerazione di grandi squadre come lae l'Atalanta, proprio perché aveva fatto estremamente bene al, ale al".

Fare bene si, ma valorizzando i giovani: questo il diktat della società "Tra l'altro, il suo stile di allenamento, la sua predisposizione al lavoro specifico e analitico, oltre alla sua disponibilità a stare tanto sul campo per formare i giovani, sono caratteristiche fondamentali per noi". E questo il motivo della scelta di Juric: "Una squadra come la nostra deve guardare esattamente a questo: l'obiettivo non è solo mantenere la categoria, ma anche valorizzare i giovani calciatori".