Le elevate richieste economiche degli Spurs complicano l'affare Spence. Intanto l'Inter osserva con attenzione la situazione di Cristian Romero
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
L'Inter è costretta a rivedere i propri piani per la fascia destra. Quello di Djed Spence resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra e da Cristian Chivu, ma le richieste economiche del Tottenham sono considerate eccessive e hanno portato a un momentaneo stop della trattativa. Secondo Sport Mediaset, il club inglese continua a valutare il laterale oltre i 30 milioni di euro, una cifra che l'Inter non intende investire in questa fase del mercato.
Spence si allontana: il prezzo è il vero ostacoloL'Inter aveva individuato in Spence il rinforzo ideale per la corsia destra grazie alle sue qualità atletiche, alla capacità di spingere con continuità e alla duttilità tattica. Tuttavia la valutazione fatta dal Tottenham è ritenuta troppo elevata e, almeno per il momento, non esistono i margini per trovare un'intesa.
I nerazzurri preferiscono quindi attendere piuttosto che forzare l'operazione, nella speranza che con il passare delle settimane le condizioni possano diventare più favorevoli oppure che si aprano soluzioni alternative sul mercato.
Romero può diventare l'occasione di fine mercatoSe la pista Spence si è raffreddata, quella che porta a Cristian Romero potrebbe invece riaccendersi. Il difensore argentino sarebbe sempre più distante dal progetto del Tottenham e il suo rapporto con l'ambiente londinese appare ormai deteriorato. Una situazione che l'Inter segue con interesse, anche perché Chivu considera l'ex Atalanta il profilo ideale per guidare una difesa aggressiva e capace di giocare con il baricentro alto. L'operazione resta complessa per costi e concorrenza, ma il passare del tempo potrebbe convincere gli Spurs ad abbassare le proprie pretese, trasformando Romero in una delle possibili occasioni della fase finale del mercato estivo.
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