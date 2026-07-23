L'Inter è costretta a rivedere i propri piani per la fascia destra. Quello di Djed Spence resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra e da Cristian Chivu, ma le richieste economiche del Tottenham sono considerate eccessive e hanno portato a un momentaneo stop della trattativa. Secondo Sport Mediaset, il club inglese continua a valutare il laterale oltre i 30 milioni di euro, una cifra che l'Inter non intende investire in questa fase del mercato.

Spence si allontana: il prezzo è il vero ostacolo

L'Inter aveva individuato in Spence ilgrazie alle sue qualità atletiche, alla capacità di spingere con continuità e alla duttilità tattica. Tuttavia la valutazione fatta dal Tottenham è ritenuta troppo elevata e, almeno per il momento, non esistono i margini per trovare un'intesa.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 7 FEBBRAIO: Cristian Romero del Tottenham Hotspur si riscalda prima della partita di Premier League tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford il 7 febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

I nerazzurri preferiscono quindi attendere piuttosto che forzare l'operazione, nella speranza che con il passare delle settimane le condizioni possano diventare più favorevoli oppure che si aprano soluzioni alternative sul mercato.

Romero può diventare l'occasione di fine mercato

Se la pista Spence si è raffreddata, quella che porta apotrebbe invece riaccendersi. Il difensore argentino sarebbe sempre più distante dal progetto dele il suo rapporto con l'ambiente londinese appare ormai deteriorato. Una situazione che l'Inter segue con interesse, anche perché Chivu considera l'ex Atalanta il profilo ideale per guidare una difesa aggressiva e capace di giocare con il baricentro alto., ma il passare del tempo potrebbe convincere gli Spurs ad abbassare le proprie pretese, trasformando Romero in una delle possibili occasioni della fase finale del mercato estivo.