Matteo Darmian vuole continuare a giocare. Il terzino italiano, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, ha parlato in una lunga intervista di quella che è stata la sua avventura in nerazzurro sottolineando, però, come l'addio alla squadra meneghina non sia la fine della sua carriera, bensì, l'inizio di un nuovo capitolo.

Inter, Darmian: "Sarei rimasto un altro anno"

Matteo Darmian ha ripercorso i traguardi raggiunti nelle sei lunghe stagioni trascorse all'Inter: "Ho vinto tre campionati, tre Coppe Italia, tre Supercoppe e ho giocato due finali di Champions League. Proprio quelle due Champions sfiorate sono i miei più grandi rimpianti. all'Inter ho dare il mio 100%. Ciò mi ha consentito di scrivere una piccola parte di una grande storia". Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport,ha ripercorso i traguardi raggiunti nelle sei lunghe stagioni trascorse all'Inter: "Ho vintoe ho giocato due finali di Champions League. Proprio quelle due Champions sfiorate sono i miei più grandi rimpianti. L’Inter mi ha cambiato l'esistenza, sia come uomo e sia come calciatore. Mi son trovato straordinariamente bene, mi hanno fatto sentir bene fin dal primo momento eho dare il mio 100%. Ciò mi ha consentito di scrivere una piccola parte di una grande storia".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Matteo Darmian di FC Internazionale celebra il 21° trofeo scudetto durante la festa di FC Internazionale alla Terrazza Duomo 21 il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Quanto all'addio al club nerazzurro, l'ex Manchester United e Torino ha spiegato: "Vi direi una bugia se dicessi che l'Inter non mi mancherà: quando ti sei trovato bene in un luogo è faticoso andare via. Nonostante ciò, però, mi sento di avere dato tutto. Sarei rimasto un altro anno all'Inter, lo ammetto. La società ha, però, fatto le sue valutazioni e rispetto la loro scelta. Alla mia età sento ancora di poter giocare in Serie A".

Le parole di Matteo Darmian sul futuro

".

Matteo Darmian alla Gazzetta dello Sport:



“L’Inter mi ha semplicemente cambiato la vita, come uomo e come calciatore. Ad Appiano ho trovato un ambiente straordinario, mi sono sentito bene fin dal primo giorno e ho potuto esprimermi al 100%. Questo mi ha permesso di scrivere un… pic.twitter.com/tAqSp1oITp — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 24, 2026

Successivamente,ha raccontato il rapporto instaurato con gli ultimi tre allenatori dell'Inter: "Per quanto riguardaho avuto modo di conoscerlo già con l'Italia ed è stato più semplice inserirsi. Mi ha trasmesso unae ha posto le fondamenta di quello che sarebbe poi diventato un ciclo.: dispiace non aver vinto più di quanto fatto, anche perché siamo persone molto competitive.Ha trovato un gruppo forte, ma psicologicamente in un momento fragile. Ha percepito subito che

Concludendo, il terzino classe '89 ha parlato anche del suo futuro rivelando un importante retroscena sull'addio: "La dirigenza nerazzurra volveva farmi ricoprire un incarico nel settore giovanile del club: ne sono stato onorato. Un giorno vorrei allenare, partendo dai ragazzi, ma non era ancora quel momento. [...] Una volta, un tecnico mi disse una frase che porto ancora dentro di me: 'Ogni traguardo è un inizio'. Proprio per questo motivo, ora ho voglia di iniziare ancora".