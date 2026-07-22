L'Inter suda e fatica nel ritiro tedesco di Donaueschingen per preparare al meglio la nuova intensissima stagione agonistica. Francesco Pio Esposito prende la parola ai microfoni di SportMediaset per tracciare un primo bilancio di queste settimane di duro lavoro. L'attaccante nerazzurro mostra grande fiducia e ottimismo per il futuro immediato della squadra. Il classe 2005 fissa subito i propri obiettivi personali, puntando tutto sull'equilibrio e sulla continuità di rendimento sul rettangolo verde.

"Sto bene, stiamo svolgendo questa preparazione, abbiamo ancora un mese a disposizione per lavorare, quindi mi sento molto bene", dichiara il centravanti. Il giocatore evita accuratamente di fare pronostici azzardati sul numero di reti stagionali per pura scaramanzia, ma ribadisce la ferma volontà di alzare l'asticella. "Penso che la cosa più importante è mantenere l'equilibrio, quindi l'obiettivo è continuare questo percorso di crescita che sto facendo e migliorare sempre le prestazioni e crescere così con equilibrio", aggiunge il talento interista.

La corsa allo Scudetto e il peso specifico del derby

L'intervista tocca inevitabilmente il delicato tema dellamilanese, una ferita ancora aperta per i tifosi nerazzurri a causa degli ultimi risultati. Il giornalista stuzzica l'attaccante sul grandedi siglare una rete decisiva in unchenon conquista ormai da due lunghi anni. Pio, però,immediatamente la questione e riporta l'attenzioneprincipale della società. Ilrappresenta l'assoluta priorità per il gruppo guidato da Cristian. "Sicuramente sarebbe una bella cosa segnare nel derby, però ci focalizzeremo su vincere più partite possibili in campionato per arrivare a vincere lo scudetto", sentenzia il giocatore. L'attaccante riconosce ilunico della sfida contro il Milan , ma sottolinea l'importanza dell'intero cammino in campionato. "Che poi siano quelle del derby o tutte le altre 36, secondo me poco cambia", prosegue il giovane talento. La chiosa finale sull'argomento non lascia spazio a: "Ovviamente il derby è sempre un sapore diverso, un'importanza incredibile per la storia della città e sicuramente si fa il massimo per vincere. Però anche se non abbiamo vinto i due derby abbiamo vinto lo scudetto e direi che va benissimo così".

SEATTLE, WASHINGTON - 25 GIUGNO: Francesco Pio Esposito dell'FC Internazionale festeggia con i compagni dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo E della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 tra FC Internazionale Milano e CA River Plate al Lumen Field il 25 giugno 2025 a Seattle, Washington. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

L'esaltazione dei leader: il ruolo di Bastoni e l'attesa per Lautaro

Lasi sposta infine sulle dinamiche interne alloe sulle figure di riferimento per i giocatori più. L'ambiente interista vantadi caratura internazionale pronti a guidare iverso nuovi successi. Piospende parole al miele per Alessandro, riconoscendogli un ruolo fondamentale per la tenutae tattica della squadra. "Sicuramente è uno dei leader di questa squadra, quindi è una figura importantissima per il nostro gruppo", afferma con ammirazione il centravanti. Il difensore dellarappresenta una vera e propria guida per i nuovie per i giovani aggregati alla prima squadra. "È un esempio anche per me che sono arrivato l'anno scorso", confessa candidamente l'intervistato. L'ultimo pensiero vola inevitabilmente verso il capitano, reduce dagli impegni internazionali e prossimo al rientro alla base. "Dopo la finale non ci siamo ancora sentiti e aspettiamo che ci raggiunga qui, lo aspettiamo a braccia aperte", conclude Pio, confermando la totale coesione del gruppo nerazzurro in vista dei prossimi decisivi impegni ufficiali.