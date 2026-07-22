Un'altra pesante battuta d'arresto sul fronte mediatico e sportivo colpisce Christian Pulisic: l'attaccante del Milan è stato inserito da ESPN nella Top 11 dei flop della Coppa del Mondo 2026. La bocciatura da parte della celebre emittente internazionale arriva a margine della precoce eliminazione degli Stati Uniti negli ottavi di finale.

Il giudizio impietoso nei confronti di Capitan Pulisic e giocatore simbolo della nazionale statunitense (oltre che del Milan) trova tuttavia una forte ed evidente attenuante nelle sue precarie condizioni fisiche. Il Mondiale del numero 11 rossonero è stato infatti fortemente condizionato da continui problemi fisici (tra cui una noiosa microfrattura e contusione a tibia e perone), che non gli hanno mai permesso di trovare la continuità e la brillantezza necessarie per trascinare la squadra. Nonostante il peso dell'infortunio abbia limitato enormemente le sue prestazioni, la delusione per le aspettative tradite ha prevalso nelle pagelle della stampa americana. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>