Anche per la stagione 2026/2027, il Milan potrà contare sulla classe e sull'esperienza di Luka Modrić. Negli ultimi minuti, infatti, i rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il calciatore, il quale rinnoverà il suo contratto per un altro anno. A quasi 41 anni, quindi, Modrić continuerà a giocare in Serie A con la maglia del Diavolo. In aggiunta, il croato disputerà anche l'Europa League.

Trovato l'accordo tra il Milan e Modrić per il rinnovo del contratto

🚨❤️🖤 BREAKING: Luka Modrić has verbally agreed to sign new deal at AC Milan.



The Croatian legend continues and doesn’t retire with formal green light given to the club.



Modrić will sign new short term deal at Milan soon, he spoke to Rúben Amorim too. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/LTCEYtac49 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Da diversi giorni si è parlato del rinnovo del contratto di Modrić col club proveniente dalla Lombardia. Dopo momenti in cui si parlava dellatra le parti, adesso è arrivato l'accordo. Infatti, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri profili social che il Milan ed il calciatore nato nel 1985 hanno trovato l'accordo con lo scopo di continuare insieme anche per stagione 2026/2027.

Dopo che il Diavolo ha concluso la scorsa edizione della Serie A al quinto posto mancando, quindi, la qualificazione alla Champions League, hanno iniziato a circolare voci sul possibile ritiro dal calcio giocato di Modrić. Oltre al mancato accesso alla massima competizione europea, c'è stato anche l'esonero di Massimiliano Allegri, con il quale il croato ha giocato quasi sempre da titolare. Tra l'altro, si pensava anche ad un posto nella dirigenza del Real Madrid.

Milano, Italia - 24 maggio 2026: Luka Modrić del Milan in azione durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Modrić, però, dopo la stagione coi rossoneri ha voluto concentrarsi esclusivamente sul Mondiale con la sua Croazia, l'ultimo della sua incredibile carriera. La spedizione intercontinentale della Nazionale Croata, però, è terminata ai sedicesimi di finale essendo stati eliminati dal Portogallo. Con l'uscita dal torneo, il classe 1985 ha avuto modo di andare in vacanza e pensare anche al futuro. Alla fine, parlando sia con la famiglia che con Rúben Amorim, ha preso la decisione si restare al Milan per un'altra stagione rimandando, così, l'addio al calcio.