Dalla Turchia arrivano indiscrezioni sempre più insistenti riguardo al futuro di Rafael Leão: il Galatasaray avrebbe infatti mosso i primi passi concreti presentando una prima proposta per strappare l'esterno portoghese al Milan. Il club turco ha individuato nel classe '99 il grande innesto di spessore per il proprio reparto offensivo, facendosi avanti con una bozza d'offerta sia per il giocatore sia per sondare il terreno con la dirigenza rossonera.

Di fronte a questa prima offensiva da Istanbul, il Milan mantiene un atteggiamento di attesa e riflessione. Consapevole del valore del calciatore e delle sue ambizioni, il club meneghino prende tempo per valutare la portata economica della cifra e le reali intenzioni dell'attaccante, prima di decidere se sedersi al tavolo delle trattative per una sua eventuale cessione o attendere rilanci e proposte da altri top club europei. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>