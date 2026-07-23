Nel giorno dell'annuncio del rinnovo di un quasi 41enne, Luka Modric, il Milan piazza due colpi importanti in ottica presente e futuro. Francesco Camarda e Christian Comotto, due dei prospetti più interessanti del calcio italiano, hanno rinnovato i propri contratti con il diavolo a distanza di un giorno. Il club di Via Aldo Rossi dimostra, con queste due operazioni, di credere fortemente nei due gioielli.

Le parole dell'agente Riso

, agente di Camarda , ha rilasciato delle dichiarazioni all'uscita da Casa Milan subito dopo la firma del contratto dell'ex giocatore del: "Questo rinnovo è importantissimo, un bel segnale da parte di tutti sia della società sia del ragazzo. Lui e Comotto? Vedo un futuro in rossonero, con la maglia del Milan, e. Hanno firmato e come tutti, ma la direzione è chiara ed è questa". Sull'ipotesi prestiti, l'agente risponde: "Sono decisioni che si prenderanno più avanti, l’idea è quella di restare al Milan per tutta la stagione".

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Francesco Camarda dell'AC Milan guarda durante la partita di Serie A tra AC Milan e Monza allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Infine, a Riso è stato chiesto un commento su un ex calciatore del Milan, vincitore dello Scudetto nella stagione 2021/22, recentemente passato al Tottenham, Sandro Tonali: "È una grande soddisfazione anche se l’abbiamo già fatto prima, lui è felice e ha ritrovato Roberto (De Zerbi, NdR) che è un grandissimo allenatore. Penso che insieme ci faranno divertire".

🎙️Beppe Riso dopo la firma di Camarda:



“Futuro rossonero per lui e Comotto” pic.twitter.com/1Jmp4Upynt — Milan Vibes (@MilanVibesIT) July 23, 2026

Com'è andata l'ultima stagione dei due giovani?

Nella passata stagione ilha deciso di mandare "a fare le ossa" i due classe 2008 in delle realtà provinciali.è andato alloe, nonostante la retrocessione, si è contraddistinto come uno dei migliori centrocampisti giovani della Serie B, giocando in totale 28 partite., invece, dopo un'annata complicatissima a causa del continuo sali e scendi tra Milan e Milan Futuro, ha deciso di sposare il progetto. In Salento, però, complice una scarsa produzione offensiva della squadra, Camarda realizza un solo gol, di testa su un calcio d'angolo in extremis contro il, in 21 giornate. Ora è giunto il momento di convincere, con il duro lavoro in allenamento e in Tournée, a integrarli in pianta stabile in prima squadra.