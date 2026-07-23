Camarda rinnova fino al 2031 e Riso, suo agente, ha le idee chiare: "Prestito? l'idea è di restare tutta la stagione al Milan"
Boom boom Camarda: e gli azzurrini si qualificano per il Mondiale...
Nel giorno dell'annuncio del rinnovo di un quasi 41enne, Luka Modric, il Milan piazza due colpi importanti in ottica presente e futuro. Francesco Camarda e Christian Comotto, due dei prospetti più interessanti del calcio italiano, hanno rinnovato i propri contratti con il diavolo a distanza di un giorno. Il club di Via Aldo Rossi dimostra, con queste due operazioni, di credere fortemente nei due gioielli.
Le parole dell'agente RisoGiuseppe Riso, agente di Camarda e Comotto, ha rilasciato delle dichiarazioni all'uscita da Casa Milan subito dopo la firma del contratto dell'ex giocatore del Lecce: "Questo rinnovo è importantissimo, un bel segnale da parte di tutti sia della società sia del ragazzo. Lui e Comotto? Vedo un futuro in rossonero, con la maglia del Milan, e spero di vederli presto giocare a San Siro. Hanno firmato e come tutti dovranno dimostrare di meritare di restare al Milan, ma la direzione è chiara ed è questa". Sull'ipotesi prestiti, l'agente risponde: "Sono decisioni che si prenderanno più avanti, l’idea è quella di restare al Milan per tutta la stagione".
Infine, a Riso è stato chiesto un commento su un ex calciatore del Milan, vincitore dello Scudetto nella stagione 2021/22, recentemente passato al Tottenham, Sandro Tonali: "È una grande soddisfazione anche se l’abbiamo già fatto prima, lui è felice e ha ritrovato Roberto (De Zerbi, NdR) che è un grandissimo allenatore. Penso che insieme ci faranno divertire".
🎙️Beppe Riso dopo la firma di Camarda:— Milan Vibes (@MilanVibesIT) July 23, 2026
“Futuro rossonero per lui e Comotto” pic.twitter.com/1Jmp4Upynt
Com'è andata l'ultima stagione dei due giovani?Nella passata stagione il Milan ha deciso di mandare "a fare le ossa" i due classe 2008 in delle realtà provinciali. Comotto è andato allo Spezia e, nonostante la retrocessione, si è contraddistinto come uno dei migliori centrocampisti giovani della Serie B, giocando in totale 28 partite. Camarda, invece, dopo un'annata complicatissima a causa del continuo sali e scendi tra Milan e Milan Futuro, ha deciso di sposare il progetto Lecce. In Salento, però, complice una scarsa produzione offensiva della squadra, Camarda realizza un solo gol, di testa su un calcio d'angolo in extremis contro il Bologna, in 21 giornate. Ora è giunto il momento di convincere Ruben Amorim, con il duro lavoro in allenamento e in Tournée, a integrarli in pianta stabile in prima squadra.
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