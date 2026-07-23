Il Lecce vuole ripartire dalle certezze costruite nella scorsa stagione. Dopo aver conquistato la salvezza, il club salentino è deciso a proseguire lungo il percorso intrapreso, puntando sulla stabilità tecnica e su una politica di mercato sostenibile. Secondo Gianluca Di Marzio, Eusebio Di Francesco ha parlato del futuro della squadra, sottolineando come la continuità possa rappresentare un valore aggiunto per affrontare con maggiore consapevolezza il prossimo campionato.

Continuità e sostenibilità al centro del progetto

Per Di Francesco, poter iniziare una nuova stagione senza rivoluzioni rappresenta un vantaggio importante. L'allenatore ha spiegato che il Lecce continuerà a seguire una linea basata sulla sostenibilità economica e sulla, una filosofia che negli ultimi anni ha permesso al club di consolidarsi in Serie A.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Francesco Camarda dell'AC Milan guarda durante la partita di Serie A tra AC Milan e Monza allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Anche con il nuovo direttore sportivo Stefano Trinchera, il tecnico si aspetta piena continuità nella costruzione della rosa, con innesti mirati e funzionali alle esigenze della squadra piuttosto che grandi investimenti.

Camarda e i giovani: crescere senza bruciare le tappe

Tra i temi affrontati c'è stato anche. Di Francesco ha ribadito di credere nelle qualità del giovane attaccante, ricordando come l'infortunio alla spalla abbia inevitabilmente rallentato il suo percorso di crescita. Secondo il tecnico, un talento così giovane ha bisogno di fare esperienza con gradualità, accumulando minuti e responsabilità senza pressioni eccessive. Lo stesso principio, ha spiegato, vale per tutti i giovani del Lecce: solo attraverso il lavoro quotidiano e il coraggio di concedere loro spazio in campo sarà possibile favorirne la maturazione e prepararli aidel calcio italiano.