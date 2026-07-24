Termina con un pareggio e quattro reti il primo impegno della preparazione stagionale del Como di Fabregas, l'amichevole contro il Paris FC. Per i lariani segnano Gabrielloni e Douvikas.

Como-Paris FC finisce 2-2

La prima amichevole del Como , squadra vera sorpresa del campionato e qualificata alla prossima, ha giocato la prima amichevole del suo precampionato oggi. La gara si è svolta allo stadio Sinigaglia a porte chiuse: la squadra ospite era quella del, di. Fabregas ha scelto une diversi volti nuovi: Cuenca, classe 2007, Fabio, classe 2006, Fadera e. Non c'erano le stelle della rosa,, che hanno giocato il Mondiale e mancava anche: sta ancora riposando dopo le fatiche dell’. Di coloro che saranno titolari in campionato, partono solamente De Alex. Nel Paris giocano due minuti: Diegoche parte titolare e Ciro Immobile che entra nel secondo tempo.

COMO, ITALY - JANUARY 10: Anastasios Douvikas of Como 1907 competes for the ball with Torbjorn Heggem of Bologna FC during the Serie A match between Como 1907 and Bologna FC 1909 at Giuseppe Sinigaglia Stadium on January 10, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il primo gol lo segna il nove Gabrielloni su assist di Kunh, vero bomber del Como dato che ha segnato in tutte le categorie dalla D alla A. Il pareggio degli ospiti, agli ordini di Rosenior tornato dalla sua esperienza al Chelsea, lo segna Pagis che firma anche il momentaneo vantaggio dei francesi. La squdra di casa pareggia nel finale con rete di Douvikas. Le sensazioni per il tecnico spagnolo sono buone: segna il centravanti greco, con una zampata delle sue, gioca bene il 2009 Cassano, ma fanno bene anche Cuenca, Milla che è arrivato dal Getafe e il brasiliano Kaiki. Morata, invece, fatica ancora molto.

Nelle prossime settimane i lariani sono attesi da altre tre amichevoli. La prima contro l'Alula SC, mentre seguiranno due partite di lusso. Il 12 agosto contro i campioni della Premier League, l'Arsenal di Arteta, e poi il 16 contro il nuovo Liverpool di Iraola.