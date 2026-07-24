La squadra di Fabregas dà buoni segnali, giocano bene molti dei nuovi arrivati, mentre fatica Morata.
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Termina con un pareggio e quattro reti il primo impegno della preparazione stagionale del Como di Fabregas, l'amichevole contro il Paris FC. Per i lariani segnano Gabrielloni e Douvikas.
Gabrigol it’s back ⚽️🤍💙 pic.twitter.com/DIfRDhP7av— Como1907 (@Como_1907) July 24, 2026
Como-Paris FC finisce 2-2La prima amichevole del Como, squadra vera sorpresa del campionato e qualificata alla prossima Champions League, ha giocato la prima amichevole del suo precampionato oggi. La gara si è svolta allo stadio Sinigaglia a porte chiuse: la squadra ospite era quella del Paris FC, di Ligue 1. Fabregas ha scelto un 4-2-3-1 con Gabrielloni punta unica e diversi volti nuovi: Cuenca, classe 2007, Fabio Rispoli, classe 2006, Fadera e Lahdo. Non c'erano le stelle della rosa, Nico Paz, Diao e Baturina, che hanno giocato il Mondiale e mancava anche Liberali: sta ancora riposando dopo le fatiche dell’Europeo Under 19. Di coloro che saranno titolari in campionato, partono solamente Da Cunha e Alex Valle. Nel Paris giocano due minuti: Diego Coppola che parte titolare e Ciro Immobile che entra nel secondo tempo.
Il primo gol lo segna il nove Gabrielloni su assist di Kunh, vero bomber del Como dato che ha segnato in tutte le categorie dalla D alla A. Il pareggio degli ospiti, agli ordini di Rosenior tornato dalla sua esperienza al Chelsea, lo segna Pagis che firma anche il momentaneo vantaggio dei francesi. La squdra di casa pareggia nel finale con rete di Douvikas. Le sensazioni per il tecnico spagnolo sono buone: segna il centravanti greco, con una zampata delle sue, gioca bene il 2009 Cassano, ma fanno bene anche Cuenca, Milla che è arrivato dal Getafe e il brasiliano Kaiki. Morata, invece, fatica ancora molto.
Nelle prossime settimane i lariani sono attesi da altre tre amichevoli. La prima contro l'Alula SC, mentre seguiranno due partite di lusso. Il 12 agosto contro i campioni della Premier League, l'Arsenal di Arteta, e poi il 16 contro il nuovo Liverpool di Iraola.
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