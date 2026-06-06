Lacrime a Roma e delirio a Istanbul: è Immobile mania...

Ciro Immobile ha annunciato quale sarà il suo futuro: "La prossima stagione rimarrò a Parigi". L'attaccante ex Lazio, infatti, gioca nel Paris Fc da gennaio, dopo una breve e infruttuosa esperienza al Bologna. Il centravanti ha rivelato di aver deciso di rimanere in Francia mentre era ospite del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo.

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Ciro immobile in cerca di rilancio

Il futuro di Immobile è in Francia: “Rimarrò al @ParisFC”https://t.co/tXoaxxlsb8 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 6, 2026

"L'anno prossimo giocherò al Paris FC"

Dopo le ottime annate con la Lazio, e la vittoria dell'Europeo nel 2021, la carriera di Ciro Immobile , esploso con ildi Zeman, è andata in calando. Terminata l'avventura in Turchia, con la maglia del Besiktas , Immobile è passato, in questa stagione, al. Un ritorno in Serie A che, però, non ha prodotto i frutti sperati: appena nove presenze complessive, sei in campionato, e nessuna rete. Immobile, in particolare, è stato frenato da un infortunio subito all'esordio in Serie A contro la Roma. In seguito è tornato in campo a dicembre, nella partita di Coppa Italia contro ilma non è riuscito a lasciare il segno con i rossoblù di. A gennaio, quindi, nella finestra di mercato invernale, ha deciso di cambiare aria e si è trasferito in Francia, al Paris FC. In Ligue 1, finora, ha collezionato dodici presenze e segnato due reti. Il centravanti è sta cercando di rilanciare la sua carriera e sembra convinto di aver trovato il posto giusto.Ospite del Gran Premio di Montecarlo e intervistato da Sky Sport F1, Immobile ha rivelato le sue intenzioni per la prossima annata. Dell'ex Torino, infatti, si parlava in ottica di mercato ma lui è stato chiaro e preciso: Il futuro di Immobile è in Francia: "La prossima stagione rimarrò a Parigi". L'obiettivo è quello di farsi trovare pronto, di essere utile alla squadra e di riprendere a fare gol come era suo solito.

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