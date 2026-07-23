Le prestazioni nella Coppa del Mondo hanno ridisegnato la classifica dei calciatori più preziosi, confermando stelle e consacrando nuovi protagonisti
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Il Mondiale 2026 non ha assegnato soltanto un trofeo, ma ha anche ridefinito le gerarchie del calcio internazionale. Le prestazioni dei big e l'esplosione di nuovi talenti hanno avuto un impatto diretto sul valore di mercato dei protagonisti della competizione. La rassegna iridata ha rappresentato una straordinaria vetrina per i migliori calciatori del mondo. Al termine del torneo, le valutazioni di mercato confermano come il valore economico sia sempre più legato all'età, al rendimento internazionale e alla continuità ad altissimo livello.
Il Mondiale cambia gli equilibri: Lamine Yamal guida la graduatoriaSecondo i dati appresi da Transfermarkt, la lista dei giocatori più preziosi è da rifarsi gli occhi, pregna di talento ma allo stesso tempo contornati da cifre da capogiro: a guidare la lista c'è niente di meno che Lamine Yamal, valutato circa 220 milioni di euro alla pari con Erling Haaland. Il talento spagnolo, dopo la conquista della Coppa del Mondo con la sua Spagna, ha visto perciò schizzare alle stelle il suo valore di mercato. Alle loro spalle figurano Michael Olise e Cole Palmer, entrambi a 150 milioni, mentre Vitinha, Joao Neves e Vinicius Junior sono valutati intorno ai 140. Completa la top ten Jude Bellingham, il cui cartellino è ora stimato attorno ai 130 milioni.
Chi ha fatto impennare il proprio valore dopo il MondialeIl Mondiale ha inciso in maniera significativa sulle valutazioni di mercato attuali e ne hanno beneficiato maggiormente i giocatori arrivati fino alle semifinali con le proprie Nazionali: sempre secondo i dati di Transfermarkt, tra i rialzi più rilevanti figura quello di Jude Bellingham, salito da 130 milioni a oltre 160, con un beneficio di circa 30 milioni maturati dal suo percorso individuale straordinario, terminato con 7 gol. Anche il connazionale Elliot Anderson, appena passato al Manchester City, ha registrato un balzo fino a 120 milioni di euro.
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