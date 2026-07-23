Il Mondiale 2026 non ha assegnato soltanto un trofeo, ma ha anche ridefinito le gerarchie del calcio internazionale. Le prestazioni dei big e l'esplosione di nuovi talenti hanno avuto un impatto diretto sul valore di mercato dei protagonisti della competizione. La rassegna iridata ha rappresentato una straordinaria vetrina per i migliori calciatori del mondo. Al termine del torneo, le valutazioni di mercato confermano come il valore economico sia sempre più legato all'età, al rendimento internazionale e alla continuità ad altissimo livello.

Il Mondiale cambia gli equilibri: Lamine Yamal guida la graduatoria

Secondo i dati appresi da Transfermarkt, la lista dei giocatori più preziosi è da rifarsi gli occhi, pregna di talento ma allo stesso tempo contornati da cifre da capogiro: a guidare la lista c'è niente di meno che, valutato circa 220 milioni di euro alla pari con. Il talento spagnolo, dopo la conquista della Coppa del Mondo con la sua Spagna, ha visto perciò schizzare alle stelle il suo valore di mercato. Alle loro spalle figurano, entrambi a 150 milioni, mentresono valutati intorno ai 140. Completa la top ten, il cui cartellino è ora stimato attorno ai 130 milioni.

VALENCIA, SPAGNA - 23 MARZO: Lamine Yamal della Spagna guarda durante la partita del quarto di finale della UEFA Nations League Tra Spagna e Paesi Bassi all'Estadio Mestalla il 23 marzo 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Chi ha fatto impennare il proprio valore dopo il Mondiale

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Ilha inciso in maniera significativa sulle valutazioni di mercato attuali e ne hanno beneficiato maggiormente i giocatori arrivati fino allecon le proprie Nazionali: sempre secondo i dati di Transfermarkt, tra i rialzi più rilevanti figura quello di, salito da 130 milioni a oltre 160, con un beneficio di circa 30 milioni maturati dal suo percorso individuale straordinario, terminato con. Anche il connazionale, appena passato al Manchester City, ha registrato un balzo fino a 120 milioni di euro.Con il raggiungimento della finale, ancheha visto il suo valore alzarsi dai 100 ai 110 milioni di euro, mentre davanti a lui i francesihanno raggiunto rispettivamente valori vicino ai 170 e 200 milioni di euro. Come detto in precedenza, la classifica la guidano invecesaliti entrambi da 200 a 220, diventando i primi calciatori nella storia di Transfermarkt ala soglia dei 200 milioni di valutazione.