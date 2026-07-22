Il Como vuole rinforzare la propria squadra in vista della stagione calcistica 2026/2027 e ha messo nel mirino Franjo Ivanovic. Quest'ultimo, infatti, ricopre il ruolo di attaccante e veste la maglia del Benfica. Tuttavia, il giocatore potrebbe lasciare la squadra della Primeira Liga dato che Marco Silva, nuovo allenatore delle Aguias, non lo considera importante per il suo progetto. Ecco perché i Lariani potrebbero provarci, anche se dovranno battere la concorrenza.

Como, Ivanovic del Benfica nuovo obiettivo per l'attacco

In vista della prossima stagione, durante la quale farà il suo esordio in, il Como ha intenzione di rinforzare la propria rosa. Dopo aver effettuato alcuni acquisti tra i quali spiccano quello didaldal, il club proveniente dalla Lombardia vuole migliorarsi ancor di più. La squadra allenata dall'ex centrocampista spagnoloha intenzione di apportare delle modifiche al proprio reparto offensivo. Ecco perché, secondo il quotidiano sportivo portoghese A Bola, i Lariani hanno messo nel mirino Ivanovic del Benfica.

Lisbona, Portogallo - 5 novembre 2025: Franjo Ivanovic del Benfica si riscalda durante la partita di Champions League tra Benfica e Bayer Leverkusen. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

La testa straniera appena menzionata, infatti, ha riportato che il giocatore potrebbe trovare poco spazio in attacco a causa della presenza di Pavlidis, di quella del 18enne Anísio Cabral e dell'arrivo del colombiano Jhon Duran dall'Al-Nassr. Il Benfica ha acquistato Ivanovic dall'Union Saint-Gilloise lo scorso anno per 22.8 milioni di euro. Tuttavia, l'attaccante ha deluso le aspettative e ha realizzato soltanto otto reti e fornito due assist in 42 partite.

L'arrivo di Duran ha messo ancor di più in difficoltà la permanenza di Ivanovic, che potrebbe partire a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Ed ecco, quindi, che il Como potrebbe farsi avanti. Anche se non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, la squadra di Serie A sta tenendo d'occhio la situazione. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l'Hull City, che in questa stagione giocherà in Premier League.