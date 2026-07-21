Tra le squadre che, nei prossimi giorni, scenderanno in campo figurano anche il Como ed il Paris FC. I due club, infatti, alle ore 10:30 di venerdì 24 luglio si affronteranno in occasione di una gara amichevole presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia. La squadra allenata dallo spagnolo Cesc Fábregas ha annunciato quest'incontro, il primo della stagione, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Tra pochi giorni il Como ospiterà il Paris FC

In attesa di scendere in campo per la prima giornata della, il Como giocherà delle partite amichevoli per preparare al meglio la stagione. La prima uscita dei Lariani avrà luogo fra tre giorni, quando allo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiteranno il Paris FC che ha come allenatore l'ex. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Como riguardante l'amichevole:

"Como 1907 giocherà la prima amichevole ufficiale della stagione, ospitando il Paris FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia venerdì 24 luglio, con calcio d'inizio alle ore 10:30.

La sfida rappresenterà il primo test ufficiale per i Lariani nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione, che vedrà il Como 1907 per la prima volta nella sua storia giocare la Champions League, offrendo alla squadra un'importante occasione per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro svolto durante la preparazione".

Cremona, Italia - 24 maggio 2026: Cesc Fábregas, allenatore del Como, durante la partita di Serie A tra Cremonese e Como allo Stadio Giovanni Zini. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

"Il Paris FC rappresenta uno dei progetti più interessanti e ambiziosi del nuovo calcio francese. Dopo aver conquistato il ritorno in Ligue 1 a distanza di 46 anni e aver raggiunto gli ottavi di finale della Coppa di Francia, il club ha affidato la guida tecnica a Liam Rosenior, allenatore inglese chiamato a proseguire il percorso di crescita della squadra.

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"La formazione parigina può contare su una rosa ricca di talento ed esperienza, che comprende anche due volti noti al calcio italiano: l’ex lariano Jonathan Ikoné, protagonista con la maglia del Como 1907 nella stagione 2024/25, e Ciro Immobile, storico capocannoniere della Serie A e uno degli attaccanti più prolifici del calcio italiano degli ultimi anni".