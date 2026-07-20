Il Como, come ammesso qualche giorno fa dal suo presidente, Mirwan Suwarso, non si aspettava di raggiungere il massimo piazzamento europeo già nella passata stagione. Quel sogno è subito diventato realtà e l'intera dirigenza lariana, sotto la supervisione di Cesc Fabregas, è costantemente al lavoro per rinforzare notevolmente la rosa. L'ultimo nome circolato in orbita Como, come riportato da Sky Sport, è quello di Moise Kean.

Italianizzarsi

A differenza delle prime due stagioni in Serie A, in cui ilè parso una squadra totalmente avulsa dalle dinamiche nostrane, sia per la mentalità in campo e per i calciatori stranieri che per le iniziative extracalcistiche, adesso, con la Champions League da giocare, ha la necessità di italianizzare la rosa. Infatti, le regole UEFA impongono ad ogni società di avere almeno otto calciatori cresciuti localmente, tra vivai dei club e vivai della Federazione. Così, l'arrivo didalè stato il primo segnale lanciato dalla società lariana, attesa a fare spesa dai club italiani.

CAERNARFON, GALLES - 29 GIUGNO: Mattia Liberali dell'Italia osserva la partita del Campionato Europeo Under-19 UEFA 2026 tra Italia e Serbia all'Oval il 29 giugno 2026 a Caernarfon, Galles. (Foto di Jess Hornby/Getty Images)

La notizia degli ultimi minuti, rilanciata da Sky Sport, è di quelle importanti. Si legge che il Como avrebbe avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana Moise Kean. Non c'è ancora un filo diretto tra i due club ma, se le prime telefonate dovessero andare a buon fine, si potrebbero aprire spiragli inimmaginabili fino a qualche mese fa.

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Con o al posto di Douvikas?

Se l'operazionedovesse andare in porto, ilsi troverebbe di colpo con due super centravanti., nell'ultima stagione, dopo essere partito a fari spenti e all'ombra di, si è guadagnato il posto da titolare grazie alla sua capacità associativa con i centrocampisti, alla velocità con cui attaccava la profondità e a suon di gol. Sono stati ben 17 fra campionato e Coppa Italia in 42 presenze. Un attaccante migliorato esponenzialmente dal gioco di, a tal punto che potrebbe decidere di schierarlo in coppia con, soprattutto a partita in corso e nelle notti di Champions.