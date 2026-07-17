Chi è atteso da una stagione inedita e storica è, sicuramente, il Como. La qualificazione, insperata, in Champions League ha cambiato i piani progettuali del club lombardo, unito nella volontà di dare una rosa all'altezza a Cesc Fabregas. Proprio il tecnico spagnolo è stato tirato in causa dal suo presidente in un'intervista rilasciata a La Stampa.

L'ambizione comasca

ha parlato del progettoa 360°: ". Ma allo stesso tempo dobbiamo velocizzare i tempi, perché. Ora abbiamo meno tempo per far crescere la nostra infrastruttura commerciale e per adeguarci alle regole finanziarie. Ma ce la faremo e non possiamo sprecare questa opportunità. Alla peggio faremo meno vacanze (ride ndr)".

LONDON, ENGLAND - JUNE 04: Mirwan Suwarso parla sul palco durante la tavola rotonda "The Beautiful Game In Beautiful Locations" nel terzo giorno di SXSW London 2025 presso la Truman Brewery il 4 giugno 2025 a Londra, Inghilterra. (Photo by Jack Taylor/Getty Images for SXSW London)

Stuzzicato sul fatto che il Como non possa essere un progetto sostenibile a lungo termine, ha risposto: "Siamo la squadra italiana che ha registrato il più alto tasso di crescita del valore dei cartellini dei suoi giocatori: in due stagioni siamo passati da 60 a 389 milioni di euro. Dal punto di vista commerciale cresciamo del 300% ogni anno. Siamo ancora gli ultimi arrivati, ma vorrei trovare un altro club che sia cresciuto velocemente come noi".

Caricamento post Instagram...

Potenza economica e non solo

Il volto di punta della famigliafa le regole sul mercato: "Se c’è un’offerta, stiamo a sentire. Se ci piace accettiamo, ma non abbiamo paura di rifiutare., non posso dire da chi.". Ha, poi, svelato i corteggiatori di Fabregas : "Diversi club hanno già chiesto di Fabregas almeno tre negli ultimi mesi, ma ha rifiutato.come era già stato scritto su qualche giornale locale., l'altro non lo dico".

COMO, ITALY - MAY 17: Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907, celebra la vittoria al termine della partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 17 maggio 2026 a Como, Italia. (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

"Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite. Nemmeno a San Siro ci siamo chiusi in difesa: vogliamo sempre dominare la partita. Non ci poniamo obiettivi di questo genere, ma se, continuando a vincere, riusciamo a conquistare qualche trofeo va bene ugualmente". Sullo stadio: "Siamo tranquilli e non ci saranno problemi. Non capisco perché alcuni si ostinino a dire il contrario. Non compreremo assolutamente il Sinigaglia". Infine, Suwarso ha detto quale sarebbe il suo sogno alla guida del Como: "Diventare una società che sia redditizia a prescindere dai risultati sportivi. Nella storia ci sono state tante squadre che per vincere dei trofei sono poi finite in bancarotta".