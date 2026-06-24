Il terzino brasiliano è pronto a mettersi a disposizione del Como e ha speso parole importanti nei confronti dell'allenatore spagnolo
Como, il discorso da brividi di Fabregas dopo il piazzamento Champions
Per Kaiki è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Cruzeiro, il terzino brasiliano è pronto a confrontarsi con il calcio italiano e con le ambizioni di un Como sempre più protagonista sul mercato. Il classe 2003 arriva in una società che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione internazionale grazie alla crescita del progetto guidato da Cesc Fabregas, uno degli elementi che hanno maggiormente colpito il giocatore. Nelle sue prime dichiarazioni da futuro biancoblù, Kaiki non ha nascosto l'entusiasmo per il trasferimento e per la possibilità di lavorare con una figura che considera un punto di riferimento del calcio mondiale.
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Le parole su Fabregas conquistano i tifosiIl passaggio più significativo delle sue dichiarazioni riguarda proprio l'allenatore del Como. Kaiki ha spiegato di nutrire una profonda ammirazione per Fabregas, definendolo una vera e propria stella del calcio internazionale. "Fabregas è una stella per me, lo stimo molto", ha raccontato il brasiliano, evidenziando tutta la propria soddisfazione per la possibilità di essere allenato da un tecnico che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio europeo.
Parole che confermano quanto il nome dell'ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea continui a esercitare fascino anche sui giovani talenti provenienti dall'estero. Per Kaiki, poter lavorare quotidianamente con Fabregas rappresenta un'opportunità preziosa per crescere e migliorare ulteriormente il proprio livello.
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Un altro tassello nel progetto del ComoL'arrivo del laterale brasiliano si inserisce perfettamente nella strategia portata avanti dal club lariano negli ultimi anni. Il Como continua infatti a investire su profili giovani ma già pronti per il calcio di alto livello, con l'obiettivo di consolidarsi tra le realtà più ambiziose della Serie A.
Kaiki, che in Brasile ha accumulato oltre cento presenze con il Cruzeiro nonostante la giovane età, arriva con la voglia di dimostrare il proprio valore anche in Europa. La fiducia mostrata dalla società e l'opportunità di essere allenato da Fabregas hanno avuto un peso importante nella scelta del giocatore. Adesso la parola passa al campo, dove il nuovo acquisto biancoblù proverà a ritagliarsi subito un ruolo importante all'interno di una squadra che guarda con ambizione al futuro.
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