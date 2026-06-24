Per Kaiki è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Cruzeiro, il terzino brasiliano è pronto a confrontarsi con il calcio italiano e con le ambizioni di un Como sempre più protagonista sul mercato. Il classe 2003 arriva in una società che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione internazionale grazie alla crescita del progetto guidato da Cesc Fabregas, uno degli elementi che hanno maggiormente colpito il giocatore. Nelle sue prime dichiarazioni da futuro biancoblù, Kaiki non ha nascosto l'entusiasmo per il trasferimento e per la possibilità di lavorare con una figura che considera un punto di riferimento del calcio mondiale.

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Le parole su Fabregas conquistano i tifosi

riguarda proprio l'allenatore del Como. Kaiki ha spiegato di nutrire una profonda ammirazione per Fabregas, definendolo una vera e propria stella del calcio internazionale. "Fabregas è una stella per me, lo stimo molto", ha raccontato il brasiliano, evidenziando tutta la propria soddisfazione per la possibilità di essere allenato da un tecnico che ha scritto pagine importanti della storia recente del calcio europeo.

COMO, ITALIA - 17 MAGGIO: Cesc Fabregas Il capo allenatore del Como 1907 festeggia la vittoria alla fine della partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 17 maggio 2026 a Como, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/Getty Images)

Parole che confermano quanto il nome dell'ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea continui a esercitare fascino anche sui giovani talenti provenienti dall'estero. Per Kaiki, poter lavorare quotidianamente con Fabregas rappresenta un'opportunità preziosa per crescere e migliorare ulteriormente il proprio livello.

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Un altro tassello nel progetto del Como

si inserisce perfettamente nella strategia portata avanti dal club lariano negli ultimi anni. Il Como continua infatti a investire su profili giovani ma già pronti per il calcio di alto livello, con l'obiettivo di consolidarsi tra le realtà più ambiziose della Serie A.

Kaiki, che in Brasile ha accumulato oltre cento presenze con il Cruzeiro nonostante la giovane età, arriva con la voglia di dimostrare il proprio valore anche in Europa. La fiducia mostrata dalla società e l'opportunità di essere allenato da Fabregas hanno avuto un peso importante nella scelta del giocatore. Adesso la parola passa al campo, dove il nuovo acquisto biancoblù proverà a ritagliarsi subito un ruolo importante all'interno di una squadra che guarda con ambizione al futuro.

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