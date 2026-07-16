Il talento italiano classe 2007 lascia il Catanzaro e approda alla corte di Cesc Fabregas: il comunicato ufficiale del Como
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Mattia Liberali è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Dopo settimane di rumors, tra il possibile ritorno al Milan e il corteggiamento del Sassuolo, alla fine il trequartista classe 2007 ha scelto la squadra allenata da Cesc Fabregas. Nelle ultime ore, Liberali è stato ufficialmente presentato dal club lariano dando così il via alla sua avventura a Como.
Il comunicato del ComoAttraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, il Como ha annunciato l'arrivo di Mattia Liberali scrivendo: "Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio del centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031".
Quanto alle qualità dell'ex Milan e Catanzaro, il club ha sottolineato: "Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, dove nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze, segnando tre gol e fornendo quattro assist. Giocatore tecnicamente dotato e creativo, ha rappresentato l'Italia a tutti i livelli giovanili e, più recentemente, ha partecipato al Campionato Europeo Under-19".
Le parole di Fabregas e LiberaliIn merito all'approdo di Liberali, si è espresso l'allenatore Cesc Fabregas dichiarando: "Mattia è un giocatore creativo con un'eccellente tecnica e sicurezza nel possesso palla. Sa muoversi in spazi ristretti, creare occasioni e dare il suo contributo nella trequarti avversaria. Crediamo che le sue qualità si adattino al nostro stile di gioco e non vediamo l'ora di aiutarlo a proseguire nella sua crescita".
Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian attacking midfielder Mattia Liberali until 2031.— Como1907 (@Como_1907) July 15, 2026
Born in 2007, Liberali developed through AC Milan’s academy before joining Catanzaro, where he made 24 appearances last season, scoring three goals and providing four… pic.twitter.com/04Is5b9KUu
Infine, non potevano mancare le parole del giovane trequartista italiano sull'inizio della sua nuova avventura al Como: "È una vera emozione poter iniziare la mia avventura qui a Como. Sono davvero motivato a crescere e migliorare, e ho scoperto che abbiamo molti punti in comune con la società sotto questo aspetto. Ho parlato anche con l'allenatore e credo che la filosofia di gioco sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo alla Sinigaglia e incontrare i tifosi".
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