Mattia Liberali è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Dopo settimane di rumors, tra il possibile ritorno al Milan e il corteggiamento del Sassuolo, alla fine il trequartista classe 2007 ha scelto la squadra allenata da Cesc Fabregas. Nelle ultime ore, Liberali è stato ufficialmente presentato dal club lariano dando così il via alla sua avventura a Como.

Il comunicato del Como

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, il Como ha annunciato l'arrivo discrivendo: "Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio del centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali".

CAERNARFON, GALLES - 29 GIUGNO: Mattia Liberali dell'Italia osserva la partita del Campionato Europeo Under-19 UEFA 2026 tra Italia e Serbia all'Oval il 29 giugno 2026 a Caernarfon, Galles. (Foto di Jess Hornby/Getty Images)

Quanto alle qualità dell'ex Milan e Catanzaro, il club ha sottolineato: "Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, dove nella scorsa stagione ha collezionato 24 presenze, segnando tre gol e fornendo quattro assist. Giocatore tecnicamente dotato e creativo, ha rappresentato l'Italia a tutti i livelli giovanili e, più recentemente, ha partecipato al Campionato Europeo Under-19".

Le parole di Fabregas e Liberali

".

Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian attacking midfielder Mattia Liberali until 2031.



Born in 2007, Liberali developed through AC Milan’s academy before joining Catanzaro, where he made 24 appearances last season, scoring three goals and providing four… pic.twitter.com/04Is5b9KUu — Como1907 (@Como_1907) July 15, 2026

In merito all'approdo di, si è espresso l'allenatoredichiarando: "Mattia è un giocatore creativo cone sicurezza nel possesso palla. Sa muoversi in spazi ristretti, creare occasioni e dare il suo contributo nella trequarti avversaria. Crediamo che le sue qualità si adattinoe non vediamo l'ora di aiutarlo a proseguire nella sua crescita

Infine, non potevano mancare le parole del giovane trequartista italiano sull'inizio della sua nuova avventura al Como: "È una vera emozione poter iniziare la mia avventura qui a Como. Sono davvero motivato a crescere e migliorare, e ho scoperto che abbiamo molti punti in comune con la società sotto questo aspetto. Ho parlato anche con l'allenatore e credo che la filosofia di gioco sia perfetta per me. Non vedo l'ora di scendere in campo alla Sinigaglia e incontrare i tifosi".