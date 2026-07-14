Prende il via la preparazione del Milan agli ordini di Amorim. Ieri si è svolto il primo giorno di ritiro, segnato dall'arrivo in elicottero di Cardinale. Ma il portoghese ha a disposizione solamente una parte della rosa: quando arrivano i grandi nomi a Milanello?

Quando rientrano gli infortunati e i big del Milan?

Il Milan ha dato il via alla pre-season 2025-2026 agli ordini del nuovo tecnico, il portoghese Ruben Amorim. I rossoneri hanno iniziato ieri il ritiro a Milanello e il nuovo allenatore ha diretto la sua. Ai suoi ordini, però, ovviamente non c'era tutta la squadra e infatti si sono aggregati numerosi giovani tra cui, Ossola e. Mancavano tanti big della rosa, ancora impegnati nelle fatiche deloppure in vacanza, e altri infortunati. Ma quando, finalmente, l'allenatore portoghese avrà a disposizione anche questi assenti?

Christian Pulisic e Rafael Leao. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Secondo SkySport il primo a rientrare a Milanello sarà Estupinan, che però rimarrà poco dato che è praticamente certa la sua partenza visto l'interesse dell'Aston Villa. Per la fascia sinistra il nome caldo, in ottica mercato, è quello del marocchino Mazraoui. Il 29 luglio rientra lo statunitense Pulisic, che però è infortunato ed è una vera e propria incoginta. Il nuovo acquisto, l'attaccante portoghese Ramos, prelevato dal PSG è invece arrivato ieri con largo anticipo. E l'altro portoghese? Leao, del quale ancora non si conosce il futuro, si unirà alla squadra direttamente a Perth, per la tournée estiva, il 29 luglio.

🗣️ "I learned a lot, I made some mistakes, and I am sorry for that."



Ruben Amorim apologises to Manchester United fans after he was dismissed by the club in January following 14 months at Old Trafford. pic.twitter.com/0RwobU7Gxm — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2026

In Australia arrivano anche altri tre reduci dal continente americano: i due belgi, De Winter e Saelemaekers e lo svizzero Jashari. Ultimi ad arrivare, e chissà se li vedremo alla finale del Mondiale, sono i due calciatori della Francia: Rabiot e Maignan. Rientro previsto per il 12 agosto, testa e cuore oggi tutti alla sfida contro la Francia in semifinale. Insomma, ci vorrà ancora tempo prima che l'ex allenatore del Manchester United abbia a disposizione una rosa completa.