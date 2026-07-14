L'estate del Milan si apre con un gesto dal forte valore simbolico e professionale che ha subito conquistato la proprietà e lo staff tecnico: l'arrivo a sorpresa di Gonzalo Ramos al raduno di Milanello con ben cinque giorni d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. L'attaccante portoghese, reduce dagli impegni estivi con la propria Nazionale, ha deciso di rinunciare a una parte delle sue vacanze pur di mettersi immediatamente a disposizione del nuovo corso rossonero.

Questa scelta ha colpito profondamente sia Gerry Cardinale sia il tecnico Rúben Amorim, che hanno visto nel comportamento del giocatore un segnale inequivocabile di totale dedizione, professionalità e fame di vittorie. In un momento di profonda rifondazione e transizione societaria, l'atteggiamento di Ramos è stato interpretato come il perfetto esempio della mentalità che la proprietà RedBird esige per il nuovo ciclo: un mix di sacrificio, leadership e senso d'appartenenza ideale per trascinare lo spogliatoio e dare subito un segnale forte a tutto l'ambiente Milan. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>