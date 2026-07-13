Alex Jimenez torna in Italia. Dopo un anno, l'esterno spagnolo ha deciso di salutare l'Inghilterra e di tornare nel Paese che lo ha visto crescere. Ora il suo futuro parlerà viola. E', infatti, in dirittura d'arrivo l'ufficialità del giocatore: firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2030. Un investimento importante: sia per costi che per blasone. La squadra toscana ha messo il turbo in questa sessione di mercato e sta stupendo tutti: da Atta a Dragusin, sono molti i colpi a segno da Paratici. E la sensazione, è che non sia finita qui. L'obiettivo è quello di non replicare l'epilogo della scorsa stagione: tornare tra le grandi, è il target prefissato dalla società.

Fiorentina, Jimenez è il nuovo terzino di Grosso: tutti i dettagli

è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A. Ora non ci sono più dubbi: il terzino classe 2005 è un nuovo calciatore della. Il contratto è stato depositato in Lega e manca soltanto l'annuncio ufficiale del club viola e del. Il comunicato era stato rinviato per questioni burocratiche, legate al certificato internazionale di trasferimento. La, però, può già sorridere. Jimenez arriva con unaIn un primo momento vestirà la maglia viola in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Il Bournemouth, però, ha voluto tutelarsi e manterrà il 30% sulla futura rivendita in caso di acquisto a titolo definitivo. Non è tutto. L'accordo prevede anche una clausola che permetterà alla Fiorentina di aumentare progressivamente la quota del cartellino fino al 90%, acquisendo un controllo quasi totale sul giocatore. Per il classe 2005 si tratta di un'occasione importante per rilanciarsi dopo l'esperienza al Milan. I viola, invece, si assicurano uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo, con l'obiettivo di valorizzarlo e renderlo uno dei protagonisti del futuro. Ora manca soltanto l'ufficialità, poi Jimenez potrà mettersi subito a disposizione del nuovo allenatore.