La Fiorentina si sta muovendo molto sul mercato e, in casa viola, sta per arrivare Alex Jiménez. Dopo aver chiuso la trattativa per Arthur Atta, infatti, il club proveniente dalla Toscana ha proseguito con gli acquisti ed ora è in arrivo il terzino spagnolo. Il classe 2005, dopo una stagione in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, sta per fare il suo ritorno in Serie A avendoci già giocato con la maglia del Milan.

L'ex Milan Alex Jiménez sta svolgendo le visite mediche con la Fiorentina

Alex Jimenez alla @ACFFiorentina: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 11, 2026

Negli ultimi giorni, la Viola allenata daha chiuso la trattativa per prendere Arthur Atta. Il club toscano verserà nelle casse dell'circaper avere il centrocampista francese. Ma gli acquisti degli Gigliati non finiscono qui. Infatti, negli ultimi minuti Sky Sport ha riportato che i toscani hanno messo a segno un altro colpo in entrata che risponde al nome di Alex Jiménez. Tra l'altro, quest'ultimo si trova attualmente a Firenze e sta svolgendo lecon quel che sarà il suo nuovo club.

La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo una sola stagione in Premier League con la maglia dei rossoneri inglesi, quindi, il classe 2005 ex Real Madrid sta per fare il suo ritorno nella massima divisione italiana, nella quale aveva fatto il suo esordio negli ultimi anni con la maglia del Milan. Il club rossonero, infatti, l'aveva preso dal Real Madrid e nel corso della stagione 2024/2025 ha giocato sia per la Prima Squadra che per il Milan Futuro.

Bournemouth, Inghilterra - 22 aprile 2026: Alex Jimenez del Bournemouth passa il pallone durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Leeds United al Vitality Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Agli inizi della stagione 2025/2026, però, lo spagnolo non ha preso parte alle amichevoli pre-campionato del Milan. La sua ultima presenza col Diavolo e, di conseguenza, l'ultima in Serie A risale al 23 agosto dello scorso anno nel match contro la Cremonese. Pochi giorni dopo, il terzino è passato al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, poi diventato obbligatorio dato che il classe 2005 ha raggiunto un determinato numero di presenze nel corso della stagione.