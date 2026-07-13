Il Manchester United è pronto a mettere a segno un altro importante colpo di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni dell'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, è ormai tutto definito per l'arrivo di Youri Tielemans dall'Aston Villa, in un'operazione destinata a rafforzare in maniera significativa il centrocampo dei Red Devils in vista della nuova stagione.

Tielemans e il Manchester United, inizia la storia d'amore

Il club inglese avrebbe deciso di attivare la clausola rescissoria da 41 milioni di euro presente nel contratto del nazionale belga, accelerando le trattative e chiudendo rapidamente l'affare. Parallelamente sarebbe stato raggiunto anche un accordo verbale con il calciatore, che avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento a Old Trafford.

Per il Manchester United si tratta di un innesto di grande esperienza e qualità. Tielemans, classe 1997, vanta un importante percorso internazionale tra Anderlecht, Monaco, Leicester City e Aston Villa, oltre a essere da anni uno dei punti di riferimento della nazionale belga. Dotato di ottima visione di gioco, capacità di inserimento e qualità nella costruzione della manovra, il centrocampista rappresenta un profilo ideale per aumentare il livello tecnico della mediana.

L'operazione si inserisce all'interno di una strategia ben precisa portata avanti dalla dirigenza dello United durante questa sessione estiva di mercato. Dopo aver definito l'arrivo di Andrey Santos, il club continua infatti a investire sul reparto centrale, considerato una delle priorità per il nuovo progetto tecnico.

🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪



United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.



Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

L'affare Tielemans arriva inoltre pochi giorni dopo il tramonto della pista che portava a Éderson. La trattativa per il centrocampista brasiliano era stata valutata attentamente dalla società inglese. Ma venerdì scorso il dossier è stato definitivamente accantonato, spingendo i dirigenti a concentrarsi su altri obiettivi.

La scelta è così ricaduta sul talento belga. Ritenuto pronto per assumere un ruolo di primo piano nella rosa dello United. Con la clausola attivata e l'intesa raggiunta con il giocatore, manca ormai soltanto il completamento degli ultimi passaggi formali prima dell'annuncio ufficiale.

Se tutto procederà secondo i piani, Youri Tielemans diventerà presto un nuovo calciatore del Manchester United. Aggiungendo qualità, esperienza internazionale e leadership a una squadra che punta a tornare protagonista sia in Premier League che nelle competizioni europee.