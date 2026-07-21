Il Benfica ha piazzato un colpo importante per il reparto offensivo e punta sul talento di Jhon Durán, punta classe 2003. L'attaccante colombiano è ufficialmente un nuovo giocatore delle Aquile: arriva dall'Al-Nassr con la formula del prestito fino al termine della stagione 2026-2027, con un'opzione di acquisto fissata a 30 milioni di euro. Per l'operazione il club portoghese sosterrà un costo complessivo di circa 6,1 milioni di euro.

Dopo essersi messo in mostra con la maglia dell'Aston Villa, il colombiano era stato acquistato dall'Al-Nassr nel gennaio 2025 per una cifra importante, circa 77 milioni di euro, diventando uno degli investimenti più costosi del calcio saudita.

Duran al Benfica: i dettagli e le sue parole

Con la maglia dell'Aston Villa aveva mostrato tutto il suo potenziale, chiudendo la sua esperienza inglese con 20 gol in 78 presenze. Nella stagione precedente al trasferimento in Arabia Saudita aveva vissuto un momento particolarmente positivo, arrivando a segnare 12 reti tra tutte le competizioni e attirando l'interesse di diversi grandi club europei.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 DICEMBRE: Jhon Durán del Fenerbahçe guarda l'azione durante la partita di Trendyol Süper Lig tra Eyüpspor e Fenerbahçe SK all'Eyüp Stadium il 20 dicembre 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'avventura araba, però, non ha avuto lo sviluppo sperato, dato che dopo il passaggio all'Al-Nassr, Duran è tornato subito in Europa attraverso due prestiti: prima al Fenerbahce, dove ha conquistato la Supercoppa di Turchia e realizzato 5 gol in 21 partite, poi allo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto il campionato russo segnando 2 reti tra campionato e coppa. A disposizione del nuovo tecnico Marco Silva, Durán cercherà di ritrovare continuità e quella fiducia che lo aveva portato a essere considerato uno degli attaccanti emergenti più promettenti del calcio mondiale.

Caricamento post Instagram...

Così Duran ha già espresso entusiasmo per la nuova avventura, sottolineando l'ambizione di vincere trofei con la maglia del Benfica e di dare il massimo per la squadra: "Sono molto grato a Dio, come ho detto al mio arrivo. Sono felice! Continuo a ripetere che questo è il club più grande del Portogallo. Sono molto grato di essere qui".

Infine ha parlato degli obiettivi: "Voglio lavorare e aiutare la mia squadra. Ho aspettative molto alte riguardo a questa esperienza e voglio giocare bene, dare il massimo e diventare campione".