Solo un anno e mezzo fa, la dirigenza dell'Al-Nassr ha prelevato l'attaccante Jhon Duran dall'Aston Villa sborsando una cifra mostruosa pari a 77 milioni di euro. Il club saudita ha convinto il giocatore garantendo al colombiano un ingaggio faraonico da circa 20 milioni a stagione. Purtroppo, l'avventura in Arabia Saudita al fianco di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Joao Felix non ha regalato grandi gioie al classe 2003. Il centravanti ha segnato 12 reti in 18 presenze complessive nelle varie competizioni disputate. Successivamente, la società asiatica ha prestato il talento sudamericano prima al Fenerbahçe in Turchia, dove ha siglato 5 gol in 21 gare, e poi allo Zenit San Pietroburgo in Russia, totalizzando appena due gol in 9 gare. Al termine di questi prestiti, il ragazzo ha fatto ritorno al club saudita, a cui rimane legato contrattualmente fino all'anno 2030.

​La chiamata del Benfica e l'accordo imminente

Ora il futuro del giocatore parla portoghese. Secondo quanto rivelato dal quotidiano lusitano A Bola, la sua prossima tappa sarà proprio il Benfica. Il direttore generale Mario Branco sta cercando in queste ore di chiudere rapidamente la complessa trattativa per Duran. Il dirigente conosce benissimo le qualità del ragazzo, poiché lo ha avuto a disposizione proprio in Turchia durante l'anno passato. Il centravanti, infatti, non rientra più nei piani tecnici della società araba. La dirigenza saudita ha già concesso all'atleta il permesso ufficiale di trattare il proprio trasferimento con altre squadre europee. Secondo le indiscrezioni della stampa portoghese, l'accordo tra le parti risulta ormai vicinissimo alla conclusione. I media ipotizzano infatti che il colombiano possa sbarcare a Lisbona già nei prossimi giorni per sostenere le consuete visite mediche e apporre le firme sui nuovi contratti.

ISTANBUL, TURCHIA - 6 DICEMBRE: Jhon Duran del Fenerbahce gesticola durante la partita Trendyol Süper Lig tra Rams Basaksehir FK e Fenerbahce SK al Basaksehir Fatih Terim Stadyumu il 6 dicembre 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

​La voglia di riscatto e l'obiettivo Nazionale

Questa nuova avventura continentale rappresenta un'occasione cruciale per il centravanti sudamericano, che va a caccia di un immediato rilancio personale. L'ultima annata calcistica ha fatto perdere a Duran il prestigioso treno per il Mondiale. Il giocatore ha pagato a caro prezzo anche qualche problema disciplinare riscontrato durante la sua parentesi in Russia. Il Commissario Tecnico della Colombia, infatti, non ha convocato l'attaccante per la massima competizione internazionale. Una grossa delusione per il talento classe 2003, soprattutto perché aveva preso parte attivamente alla fase di qualificazione, mettendo a segno anche due reti in sette gare disputate. Indossando la gloriosa maglia del Benfica, dunque, Duran cercherà di rilanciarsi nel calcio che conta e proverà a riconquistare un posto fisso nella nazionale sudamericana.