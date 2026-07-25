Hanno fatto tanto discutere e probabilmente ne faranno ancora: stiamo parlando delle pause per l'idratazione. Che, nel corso del Mondiale, hanno sollevato tanti dubbi e polemiche. Esistono anche nella Liga spagnola: ma come funzionano?

La Liga e il suo modello di hydration break

I Mondiali di calcio, da poco terminati, sono statidi sempre. Per tanti motivi. Ma anche per le ormai famigerate. Previste per il caldo e della durata massima di, erano obbligatorie in tutte le 104 partite che si sono giocate: necessarie o meno. Hanno fatto tanto discutere soprattutto perchéper la trasmissione di pubblicità. Tali pause. Ma con forma e metodi e regole del tutto diverse. Che non sono destinati a cambiare, come ha confermato Mundo Deportivo.

Lo stop per l'idratazione, nella Liga, infatti segue i regolamenti della RFEF: è obbligatorio solo quando la temperatura supera i 30 gradi centigradi. Il loro utilizzo, inoltre, deve essere richiesto dall'arbitro. E le pause sono ammesse solamente in determinati mesi: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Anche in Spagna la durata massima è di tre minuti e si possono fare in due momenti, uno per tempo: intorno al 30° e al 75° minuto.

Non solo: le due squadre devono concordare la possibilità di inserire lo stop per bere. Devono farlo prima del calcio d'inizio della partita. Nel caso in cui le due formazioni non siano concordi a riguardo, il potere decisionale in merito è del direttore di gara. L'arbitro ha l'ultima parola sull'imposizione o la sospensione della misura a tutela della salute dei giocatori. Tutto il tempo che viene perso, inoltre, viene aggiunto ai minuti di recupero di ogni tempo. Di fuori di queste regole, il cooling break, è vietato ed è anche vietato il suo sfruttamento per scopi commerciali, a differenza di quanto visto nella Coppa del Mondo.