Nel Mondiale delle novità, una sta facendo discutere più di tutte: l'hydration break. Questa nuova procedura utilizzata per la prima volta ai Mondiali in corso, consiste in due soste obbligatorie di tre minuti ciascuna per ogni partita, posizionate circa al 22' e al 60' minuto di gioco, con l'obiettivo dichiarato di permettere ai calciatori di rinfrescarsi e idratarsi di fronte alle temperature estreme del Nord America. Il problema è che, anche quando le temperature sono giuste per una partita di calcio, la pausa viene comunque fatta facendo pensare che sia una questione economica e non solamente di salute per i giocatori.

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Le parole di Infantino sull'hydration break

Di fronte ai forti sospetti di natura economica, la FIFA, che tutti gli accordi commerciali e i contratti con i partner radiotelevisivi erano già stati sottoscritti con larghissimo anticipo rispetto all'inizio del torneo.

MILTON KEYNES, INGHILTERRA - 28 MARZO: Lo schermo LED mostra il messaggio "Hydration Break, 3" (Pausa di idratazione, 3) durante una partita amichevole internazionale tra Corea del Sud e Costa d'Avorio il 28 marzo 2026 a Milton Keynes, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Il presidente Gianni Infantino è intervenuto pubblicamente per difendere la scelta regolamentare della FIFA, dichiarando che la ragione fondamentale della sosta risiede unicamente nella tutela della salute degli atleti: "La ragione principale di queste pause è il caldo, ma bisogna anche capire che in una competizione come la Coppa del Mondo, che si svolge in 39 giorni, con squadre che possono giocare fino a otto partite avere un momento di riposo è estremamente importante".

Infine ha dichiarato che la pausa non è di natura economica: "Non ci sono entrate aggiuntive per la Fifa poiché tutti gli accordi commerciali sono stati firmati con largo anticipo. Quindi per noi non è un discorso economico. Per noi è una questione puramente sportiva".

Ieri sera l'hydration break ha causato la rabbia di tutti i tifosi negli spalti in occasione di Inghilterra-Ghana, vista la temperatura inferiore ai 20 gradi.