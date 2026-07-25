Nel corso della prima partita giocata dal Milan sotto la guida di Ruben Amorim, una amichevole in casa del Celtic, si è infortunato uno dei nuovi acquisti rossoneri: il difensore Mario Gila, arrivato dalla Lazio.

Problemi per Mario Gila 😬

Il difensore rossonero, entrato nella ripresa di #CelticMilan, ha accusato un problema ed è uscito dopo poco più di 20’ ❌#DAZN pic.twitter.com/bldVH7C6MM — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 25, 2026

Celtic-Milan: si ferma il difensore Mario Gila

Era un Milan, quello che è sceso in campo oggi contro il Celtic. E che ha pareggiato per 2-2 solo grazie ad una doppietta che porta la firma di uno scatenato. Tutti e due i gol dei rossoneri sono arrivati nel secondo tempo, dopo che il Diavolo aveva suito due gol nella prima mezz'ora del primo tempo. Una partita che, alla fine, ha dato al nuovo tecnico qualche segnale positivo, in particolare la prestazione di, e la sensazione che ci sia ancora molto su cui lavorare.

Ed è sceso in campo, all'inizio del secondo tempo, anche il nuovo difensore centrale dei rossoneri: Mario Gila, che il diavolo ha acquistato dalla Lazio allenata ora dall'ex milanista Gattuso. Con lui in campo la squadra ha cambiato volto: alzando il pressing, giocando forte sull'uomo e infine recuperando lo svantaggio. A metà tempo, però, al 68° di gioco lo spagnolo si è fermato. Gila si è avvicinato alla panchina, mentre si teneva con una mano il pantaloncino: all'altezza della coscia destra e nel frattempo si stava stringendo con la mano l'adduttore, poco sopra il ginocchio. Amorim ha richiesto subito il cambio e spedito dentro Vladimirov. Per il difensore spagnolo, a conti fatti, circa una ventina di minuti di gioco effettivo.

La conferma dell'infortunio l'ha data il tecnico portoghese dopo la fine dell'incontro, parlando con Sky Sport: "Gila ha sentito qualcosa, farà degli accertamenti, ma spero e credo non sia niente di grave". La speranza dell'allenatore e dello staff medico del Milan è che non si tratti di nulla di realmente grave o che costringa il nuovo arrivato ad un lungo stop.