In casa Tottenham si rincorrono voci e dubbi. Al centro dei rumors di mercato c'è il centrocampista svedese Bergvall, corteggiato dal Nottingham Forest. A riguardo, prima di una amichevole in Nuova Zelanda, il tecnico degli Spurs, De Zerbi ha parlato, dichiarando che chi non è contento di rimanere dovrebbe andare via.

🚨 Brighton are preparing a major bid for Tottenham midfielder Lucas Bergvall.



The Seagulls are ready to move close to Tottenham’s £60M valuation for the 19-year-old.



Nottingham Forest remain keen, while Aston Villa, Newcastle United and Fulham have also shown interest.… pic.twitter.com/gDPWsy8mPN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 24, 2026

Bergvall lascia il Tottenham? De Zerbi: "Chi non vuole stare qui, può andar via"

Il futuro di Lucas, centrocampista del Tottenham , è in bilico. Gli Spurs hanno respinto una primama il club di Nottingham ne sta preparando. Bergvall, si è unito al club londinese nel 2024 arrivando dalin Svezia. Il classe 2006 è un giocatore di prospettiva, ha solo 20 anni, e in questa stagione ha collezionato poche presenze, tutte agli ordini del tecnico italiano che ha salvato il Tottenham dalla. Nella prossima, però, difficilmente avrà molto spazio a causa degli arrivi di Sandrodale Mateusper 85 milioni di sterline dal

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 14 DICEMBRE: Lucas Bergvall del Tottenham durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur al City Ground il 14 dicembre 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

De Zerbi, prima di una amichevole contro l'Auckland FC, ha parlato anche dello svedese e del mercato della società londinese. Riguardo Bergvall ha detto: "Non ho ancora parlato con Lucas. Lo farò nei prossimi giorni e prenderemo la decisione migliore per il club e per lui, senza senza problemi. Lui è un grandissimo talento e sa perfettamente che ci sarà molta competizione per un posto in squadra perché alla fine, credo che avremo due giocatori per ogni posizione. Se vorrà restare, ne sarò felice. Altrimenti dovremo trovare una altra soluzione con il ds Lange".

Più in generale, però, l'ex allenatore di Marsiglia e Sassuolo ha voluto chiarire il suo punto di vista riguardo ai calciatori e ad eventuali desideri di lasciare la squadra: "Sono stato molto chiaro fin dall'inizio della mia esperienza al Tottenham. Ho detto: chi non vuole restare al Tottenham? Chi non è felice, chi non è orgoglioso di restare qui, deve andarsene. Voglio che i giocatori siano orgogliosi e felici di restare qui, di scendere in campo al Tottenham Hotspur Stadium con grande motivazione. Perché ora nel calcio, se pensiamo anche ai Mondiali, la motivazione fa la differenza. La motivazione è essere felici di restare in una squadra".