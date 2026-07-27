Una lunga difesa. Del suo operato, del Mondiale appena finito, degli anni in cui è stato alla guida della FIFA. E un attacco durissimo ai media e a chi lo ha raccontato. Questo ha scritto Gianni Infantino sul sito ufficiale dell'organo che governa da dieci anni.

Gianni Infantino has released a statement on Instagram responding to critics and discussing Iran’s participation in the competition 🗣️ pic.twitter.com/MZUS3ejImP — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 27, 2026

Infantino attacca i giornalisti: "Diffondete solo odio e falsità"

Il presidente della FIFA si rivolge, in particolare, ai: "A chi è dietro penne e fogli, dietro gli schermi". Li accusa di "". E si dichiara dispiaciuto perché "Vi siete persi il nostro bellissimo gioco le emozioni, le celebrazioni, le risate, le lacrime, le delusioni e la gioia. Mi dispiace che siate stati così consumati dall'odio e dalle critiche da perdervi tutto". In seguito, ovviamente, difende a spada tratta il Mondiale finito da poco con la vittoria dellae mai come in questo anno pieno di polemiche e critiche. Lo ritiene, invece, un momento di gioia, pace, condivisione. Un grande successo: "le persone si sono riunite. E non ci sono state violenze o incidenti ma solamente gioia e felicità. C'erano sette milioni di persone provenienti da oltre 200 Paesi e tutti erano felici, sicuri, protetti".

Nel suo lungo articolo, inoltre, Infantino tocca e risponde ad ogni singola polemica e caso creatosi dall'inizio fino alla fine del torneo. Riguardo al lungo caos legato alla nazionale dell'Iran, dice: "L'Iran è entrato negli USA senza incidenti o conflitti. La squadra iraniana ha ricevuto i visti per entrare perché il calcio riguarda la pace. Non riguarda la politica". Ma parla anche dei problemi legati alle scelte degli arbitri e, sottinteso, anche del caso Balogun che lo ha coinvolto personalmente: "La vostra insoddisfazione per qualche decisione è comprensibile. Ma parliamo di situazioni molto comuni. Decisioni arbitrali 'discutibili' o verdetti disciplinari 'strani sono ruotine in molte delle più importanti leghe del Mondo".