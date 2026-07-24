Anche in estate e anche in Texas: quando gli animi del Clasico si fanno roventi...

Il Barcellona riceverà un'importante compensazione economica dalla FIFA dopo l'infortunio subito da Frenkie de Jong durante il Mondiale di quest'estate. La lesione rimediata dal centrocampista olandese rappresenta un duro colpo dal punto di vista tattico per la squadra catalana, ma permetterà al club di accedere al programma di protezione istituito dalla federazione internazionale per tutelare le società che perdono i propri giocatori a causa di problemi fisici accusati con le rispettive nazionali.

Barcellona: la FIFA pagherà per l'infortunio di De Jong

De Jong è rientrato a Barcellona con un problema al ginocchio che si è rivelato. Gli esami effettuati successivamente dal club hanno evidenziato una, con il giocatore che dovrà affrontare un lungo periodo di recupero e che potrebbe restare fuori per diversi mesi.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 03 GIUGNO: Frenkie de Jong dei Paesi Bassi osserva durante la partita amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Algeria al De Kuip il 03 giugno 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Come riportato da MARCA, la FIFA, attraverso il proprio Club Protection Programme, prevede un rimborso economico alle società nel caso in cui un calciatore impegnato con la propria nazionale subisca un infortunio che lo tenga lontano dai campi per almeno 28 giorni consecutivi. L'indennizzo viene calcolato sulla base dello stipendio fisso del giocatore e può arrivare fino a un massimo stabilito dal regolamento.

Il regolamento stabilisce un tetto massimo di 7,5 milioni di euro di risarcimento per ogni giocatore e per singolo infortunio. La somma viene calcolata attraverso un'indennità giornaliera che può arrivare fino a 20.548 euro al giorno, riconosciuta per un periodo massimo di 365 giorni di indisponibilità. L'importo definitivo che spetterà al Barcellona dipenderà quindi dalla durata effettiva dello stop di De Jong, un elemento che al momento non è ancora stato definito.

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Per il Barcellona si tratta di unain un momento delicato, anche se il danno principale resta quello tecnico. De Jong è infatti uno degli elementi centrali del progetto blaugrana e la sua assenza costringerà l'allenatore Hans Flick a rivedere le soluzioni a centrocampo in vista dell'inizio della nuova stagione.

Nell'ultima stagione infatti il centrocampista ha collezionato 38 presenze, 1 gol e 8 assist tra tutte le competizioni, dimostrando di essere un giocatore fondamentale per la squadra vincitrice in carica della Liga.