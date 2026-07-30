Si apre un incerto futuro per Marcus Rashford. La sua unica certezza è che, almeno per ora, tornerà al Manchester United di Carrick e non rimarrà al Barcellona. L'inglese ha salutato il club blaugrana con un messaggio sui social.

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Rashford ai saluti: lascia il Barcellona

Dopo anni complessi, con pochi gol e poche presenze con la maglia dello United, dopo una deludente esperienza in prestito all', Rashford sembrava rinato. Con il Barcellona di Hansiha trovato maggiore spazio, ha giocato, ha segnato e fornito assist. U, nella, che ha fatto bene al talento inglese. Lo testimoniano i numeri:con la maglia blaugrana. E un campionato vinto, un trofeo in aggiunta alla sua bacheca. L'ex United sperava, però, di rimanere in Spagna: di passare dal prestito all'acquisto a titolo definitivo. Non è accaduto. Flick e la dirigenza del club spagnolo, infatti, hanno deciso di investire Anthonye Karimper rinforzare il reparto offensivo. E così, ora, Rashford dovrà tornare alla casa base: cioè ai diavoli rossi di Manchester.

Nel frattempo, però, ha salutato il club con un messaggio sui social nel quale ringrazia per l'esperienza e augura buona fortuna alla squadra: "Sono molto grato al club per aver reso la mia esperienza qui positiva e memorabile. Mi sono goduto ogni momento e porterò con me molti ricordi speciali. Auguro al club e a tutti i suoi tifosi buona fortuna e ogni successo per la stagione a venire".

Non ha chiaro quale sarà il suo futuro. Se dovesse rimanere ai Red Devils, infatti, appare chiaro che avrà un ruolo da riserva, non partirtà come titolare negli schemi di Carrick. Nel caso in cui lasciasse il club con cui ha mosso i primi passi da professionista, vorrebbe rimanere in Europa: in un club che gioca la Champions League. Piace molto ad Arsenal e Tottenham.