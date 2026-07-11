Mikel Merino continua a scrivere pagine di storia con la maglia della Spagna, e se all'Europeo nel 2024 era stato il protagonista assoluto dei quarti di finale contro la Germania grazie al gol del 2-1 definitivo segnato nei supplementari, al Mondiale di quest'anno il centrocampista dell'Arsenal sta costruendo una nuova collezione di reti decisive, dimostrando di essere uno dei migliori a sbloccare partite difficili nei minuti finali della partita.

Spagna, Merino è l'uomo del destino

Nelle ultime due partite Merino ha giocato solamente, rivelandosi però decisivo e portando a casa 2 vittorie grazie alle sue due reti segnate allo scadere, dimostrandosi la carta in più di questa Spagna pronta a giocarsi tuttocontro la, reduce dalla vittoria perarrivata contro il Marocco.

Il Mondiale in Nord America ha confermato una caratteristica che accompagna Merino da anni, ovvero la freddezza nei momenti cruciali e di massima tensione. Negli ottavi di finale contro il Portogallo, il centrocampista è entrato dalla panchina e ha deciso il derby iberico con una rete nel recupero che ha eliminato Cristiano Ronaldo e spalancato alla Spagna le porte dei quarti di finale, facendo al stessa cosa anche nei quarti di finale contro il Belgio riuscendo ad eliminare Rudi Garcia e i suoi giocatori.

VALLADOLID, SPAGNA - 14 OTTOBRE: Mikel Merino della Spagna festeggia il gol del raddoppio della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Bulgaria allo stadio José Zorrilla il 14 ottobre 2025 a Valladolid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Merino si è presentato ai microfoni in zona mista dopo la partita senza nascondere tutta la propria emozione e, diventato l'uomo dei gol pesanti della Roja, ha ammesso di non aver mai immaginato di vivere un momento simile, raccontando le sensazioni provate dopo aver regalato alla sua nazionale l'accesso alle semifinali.

Nel post-partita, Merino si dice sorpreso per essersi ripetuto specialmente dopo quello arrivato col Portogallo: "Non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere nemmeno nei sogni più pazzi. Pensavo ci sarebbe voluto molto più tempo per ripetere un'impresa così".

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Infine ha spiegato di essere pronto anche entrando dalla panchina, come ha dimostrato nelle ultime due partite: "Sono sceso in campo con grinta, ho fiducia di poter dare il mio contributo ovunque ci sia bisogno ed è esattamente quello che ho fatto".