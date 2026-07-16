Dominik Szoboszlai ha accettato di rinnovare il suo contratto con il Liverpool. Lo annuncia Fabrizio Romano sul suo canale X. Il centrocampista ungherese, quindi, rimane ai Reds e sarà regolarmente agli ordini del nuovo allenatore, Iraola.

🚨🇭🇺 Dominik Szoboszlai has agreed to sign new FIVE year deal at Liverpool, valid until June 2031!



Verbal agreement in place with final details being sorted ahead of signature and official statement.



Szoboszlai stays, fully committed to #LFC new project under Andoni Iraola 🔴🔐 pic.twitter.com/5FBFAFwiTm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Szoboszlai rimarrà al Liverpool: ha detto sì alla proposta della società

Manca solo la firma e l'annuncio ufficiale, ma gli accordi verbali tra le parti ci sono. Il resto arriverà presto. L'unghereseha accettato la proposta del Liverpool per il rinnovo del suo contratto. Il centrocampista ha quindi detto si alla proposta della società di allungare il suo contratto: altri cinque anni con la maglia rossa. Andoni, divenuto il nuovo allenatore dei Reds, dopo le dimissioni di Arnepotrà quindi contare su uno dei più importanti pilastri della squadra inglese in questi ultimi anni.

Cresciuto, calcisticamente parlando, nelle giovanili dei club ungheresi di Fehérvár e MTK Budapest, ha poi giocato al Liefering, una squadra di Salisburgo. La sua esplosione arriva, però, quando passa ad uno dei club del gruppo Red Bull: il Salisburgo con cui gioca cinque stagioni dal 2018 al 2021. La sua crescita, poi, è proseguita sempre all'interno di questo gruppo, ma passando per il Lipsia dove è rimasto fino al 2023. In quell'anno, infatti, lo acquista il Liverpool all'epoca allenato da Jurgen Klopp per la cifra di 70 milioni di euro. Con il club del Merseyside Szoboszlai ha vinto una Premier League, una FA Cup. Nella sua bacheca anche tre campionati austriaci, tre Coppe d'Austria e due Coppe di Germania.

In questa stagione, complessa per i Reds, che hanno concluso il campionato quinti ma centrando la qualificazione alla prossima Champions League. Il classe 2000 si è confermato come uno dei giocatori più importanti della rosa segnando sei gol e fornendo sei assist in 36 partite di campionato. Adesso sarà una delle basi su cui Iraola rifonderà il Liverpool per riportarlo vincente in patria e in Europa.