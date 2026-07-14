Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

L'Inter non molla Curtis Jones, ma convincere il Liverpool si sta rivelando molto più complicato del previsto. Tra offerte respinte, valutazioni differenti e la volontà del nuovo tecnico dei Reds, Andoni Iraola, di puntare sul centrocampista inglese, la trattativa si fa sempre più in salita.

Jones, Liverpool irremovibile: respinta anche l'ultima offensiva

L'Inter continua a lavorare per regalare aun rinforzo di qualità in mezzo al campo e uno dei nomi più caldi resta quello di. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ben Jacobs, broadcaster britannico, ilha respinto anche l'ultimo tentativo dei nerazzurri, confermando la propria intenzione di non cedere facilmente il giocatore classe 2001. Il club nerazzurro, però, non ha abbandonato la pista e, secondo diversi media inglesi, starebbe preparando un nuovo rilancio, dopo che la prima proposta daera stata rispedita al mittente già diverse settimane fa.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Curtis Jones del Liverpool guarda durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

La richiesta dei Reds per Jones e una trattativa tutta in salita

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Secondo quanto emerso dall'Inghilterra, tuttavia, la distanza tra domanda e offerta tra i due club rimane significativa. Ilcontinua a valutarecirca, attorno alle 35 milioni di sterline, una cifra nettamente superiore rispetto a quella finora messa sul tavolo dall', che resta in corsa ma chiamata ad alzare significativamente la posta, se vuole realmente ridurre laeconomica.La dirigenza inglese ritene il centrocampista undel club, nonché prodotto delle proprie giovanili fin dall'età dei 9 anni, e preferirebbe trattenerlo piuttosto che accettare una cessione a condizioni ritenute poco vantaggiose, considerando anche il fattore del cambio in panchina., al contrario di Slot, sembrerebbe molto più propenso a concedergli spazio, arrivando a dichiarare pubblicamente l'intenzione di confrontarsi direttamente con il giocatore pur dia rimanere, spiegando: "Per me è un grande giocatore e spero possa continuare con noi".

Proprio questa presa di posizione, del Liverpool e dello stesso Iraola, ha per il momento rallentato una trattativa che, nonostante i continui contatti tra le parti, non avrebbe ancora registrato passi avanti concreti.