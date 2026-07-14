Dopo il primo rifiuto ai 25 milioni di euro, l'Inter prepara un nuovo rilancio per Curtis Jones. I Reds restano irremovibili, mentre Iraola punta a trattenerlo.

Alex Bianchi
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L'Inter non molla Curtis Jones, ma convincere il Liverpool si sta rivelando molto più complicato del previsto. Tra offerte respinte, valutazioni differenti e la volontà del nuovo tecnico dei Reds, Andoni Iraola, di puntare sul centrocampista inglese, la trattativa si fa sempre più in salita.

Jones, Liverpool irremovibile: respinta anche l'ultima offensiva

L'Inter continua a lavorare per regalare a Christian Chivu un rinforzo di qualità in mezzo al campo e uno dei nomi più caldi resta quello di Curtis Jones. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ben Jacobs, broadcaster britannico, il Liverpool ha respinto anche l'ultimo tentativo dei nerazzurri, confermando la propria intenzione di non cedere facilmente il giocatore classe 2001. Il club nerazzurro, però, non ha abbandonato la pista e, secondo diversi media inglesi, starebbe preparando un nuovo rilancio, dopo che la prima proposta da 25 milioni era stata rispedita al mittente già diverse settimane fa.
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LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Curtis Jones del Liverpool guarda durante la partita di Premier League tra Liverpool e Brentford ad Anfield il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

La richiesta dei Reds per Jones e una trattativa tutta in salita

Secondo quanto emerso dall'Inghilterra, tuttavia, la distanza tra domanda e offerta tra i due club rimane significativa. Il Liverpool continua a valutare Curtis Jones circa 40 milioni di euro, attorno alle 35 milioni di sterline, una cifra nettamente superiore rispetto a quella finora messa sul tavolo dall'Inter, che resta in corsa ma chiamata ad alzare significativamente la posta, se vuole realmente ridurre la distanza economica.
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La dirigenza inglese ritene il centrocampista un patrimonio del club, nonché prodotto delle proprie giovanili fin dall'età dei 9 anni, e preferirebbe trattenerlo piuttosto che accettare una cessione a condizioni ritenute poco vantaggiose, considerando anche il fattore del cambio in panchina. Iraola, al contrario di Slot, sembrerebbe molto più propenso a concedergli spazio, arrivando a dichiarare pubblicamente l'intenzione di confrontarsi direttamente con il giocatore pur di convincerlo a rimanere, spiegando: "Per me è un grande giocatore e spero possa continuare con noi".

Proprio questa presa di posizione, del Liverpool e dello stesso Iraola, ha per il momento rallentato una trattativa che, nonostante i continui contatti tra le parti, non avrebbe ancora registrato passi avanti concreti.

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