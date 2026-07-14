Dopo il primo rifiuto ai 25 milioni di euro, l'Inter prepara un nuovo rilancio per Curtis Jones. I Reds restano irremovibili, mentre Iraola punta a trattenerlo.
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L'Inter non molla Curtis Jones, ma convincere il Liverpool si sta rivelando molto più complicato del previsto. Tra offerte respinte, valutazioni differenti e la volontà del nuovo tecnico dei Reds, Andoni Iraola, di puntare sul centrocampista inglese, la trattativa si fa sempre più in salita.
Jones, Liverpool irremovibile: respinta anche l'ultima offensivaL'Inter continua a lavorare per regalare a Christian Chivu un rinforzo di qualità in mezzo al campo e uno dei nomi più caldi resta quello di Curtis Jones. Tuttavia, secondo quanto riportato da Ben Jacobs, broadcaster britannico, il Liverpool ha respinto anche l'ultimo tentativo dei nerazzurri, confermando la propria intenzione di non cedere facilmente il giocatore classe 2001. Il club nerazzurro, però, non ha abbandonato la pista e, secondo diversi media inglesi, starebbe preparando un nuovo rilancio, dopo che la prima proposta da 25 milioni era stata rispedita al mittente già diverse settimane fa.
La richiesta dei Reds per Jones e una trattativa tutta in salitaSecondo quanto emerso dall'Inghilterra, tuttavia, la distanza tra domanda e offerta tra i due club rimane significativa. Il Liverpool continua a valutare Curtis Jones circa 40 milioni di euro, attorno alle 35 milioni di sterline, una cifra nettamente superiore rispetto a quella finora messa sul tavolo dall'Inter, che resta in corsa ma chiamata ad alzare significativamente la posta, se vuole realmente ridurre la distanza economica.
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Proprio questa presa di posizione, del Liverpool e dello stesso Iraola, ha per il momento rallentato una trattativa che, nonostante i continui contatti tra le parti, non avrebbe ancora registrato passi avanti concreti.
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