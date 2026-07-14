Yann Sommer ha ufficialmente firmato un contratto che lo legherà al Brugge fino al 2029. Il portiere svizzero approda nel campionato belga a parametro zero, salutando così l'Italia al termine di un triennio vissuto con la maglia dell'Inter.

Sommer al Brugge, la sua carriera

Cresciuto in Svizzera, Sommer ha trovato la propria rampa di lancio nel. Nel corso degli anni ha poi arricchito il proprio curriculum vestendo le maglie di. Il suo approdo nella Milano nerazzurra risale al 2023, quando lasciò la Baviera per trasferirsi in Italia. Durante i suoi tre anni all'Inter ha collezionato. A questo vanno ad aggiungersi 69 apparizioni ine 38 in. Attualmente ha superatodisputate a livello professionistico.

MILANO, ITALIA - 21 MAGGIO: Yann Sommer durante un evento dell'FC Internazionale all'Arena Civica Gianni Brera in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Serie A e della Coppa Italia il 21 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Trionfi e trofei in tutta Europa

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La carriera del portiere elvetico è costellata da innumerevoli trionfi di squadra e personali, che lo hanno consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo. Con la maglia del Basilea si è laureatoe ha vinto. Nel corso della sua lunga esperienza in Germania al Borussia Mönchengladbach, ha vintodel titolo di, mentre con il Bayern Monaco ha conquistato il. Con l'Inter, ha arricchito ulteriormente la propria collezione di trofei vincendo due volte lo, lae laA sugellare l'inizio del suo nuovo percorso in Belgio, non è mancato il messaggio di benvenuto da parte del: "L'inizio di un nuovo capitolo. Sommer ha firmato un contratto con il Brugge fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!".