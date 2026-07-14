Sommer lascia l'Inter dopo tre anni e tante soddisfazioni: il portiere svizzero ha firmato un triennale con il Brugge

Samuele Dello Monaco
Georgia v Norway: Group A - UEFA EURO 2024 Qualifying Round

Norvegia, un'accoglienza da vichinghi! Il principe ereditario fa partire la remata di giocatori e tifosi

Yann Sommer ha ufficialmente firmato un contratto che lo legherà al Brugge fino al 2029. Il portiere svizzero approda nel campionato belga a parametro zero, salutando così l'Italia al termine di un triennio vissuto con la maglia dell'Inter.

Sommer al Brugge, la sua carriera

Cresciuto in Svizzera, Sommer ha trovato la propria rampa di lancio nel Basilea. Nel corso degli anni ha poi arricchito il proprio curriculum vestendo le maglie di Vaduz, Borussia Mönchengladbach, Bayern Monaco e Inter. Il suo approdo nella Milano nerazzurra risale al 2023, quando lasciò la Baviera per trasferirsi in Italia. Durante i suoi tre anni all'Inter ha collezionato 139 presenze ufficiali. A questo vanno ad aggiungersi 69 apparizioni in Champions League e 38 in Europa League. Attualmente ha superato 790 partite disputate a livello professionistico.
Sommer Inter

Sommer Inter
MILANO, ITALIA - 21 MAGGIO: Yann Sommer durante un evento dell'FC Internazionale all'Arena Civica Gianni Brera in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Serie A e della Coppa Italia il 21 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Trionfi e trofei in tutta Europa

La carriera del portiere elvetico è costellata da innumerevoli trionfi di squadra e personali, che lo hanno consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo. Con la maglia del Basilea si è laureato campione di Svizzera per quattro volte e ha vinto due edizioni della Coppa di Svizzera. Nel corso della sua lunga esperienza in Germania al Borussia Mönchengladbach, ha vinto tre volte del titolo di Giocatore dell'Anno, mentre con il Bayern Monaco ha conquistato il campionato tedesco. Con l'Inter, ha arricchito ulteriormente la propria collezione di trofei vincendo due volte lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa.
Caricamento post Instagram...
A sugellare l'inizio del suo nuovo percorso in Belgio, non è mancato il messaggio di benvenuto da parte del Brugge: "L'inizio di un nuovo capitolo. Sommer ha firmato un contratto con il Brugge fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti