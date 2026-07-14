Sommer lascia l'Inter dopo tre anni e tante soddisfazioni: il portiere svizzero ha firmato un triennale con il Brugge
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Yann Sommer ha ufficialmente firmato un contratto che lo legherà al Brugge fino al 2029. Il portiere svizzero approda nel campionato belga a parametro zero, salutando così l'Italia al termine di un triennio vissuto con la maglia dell'Inter.
Sommer al Brugge, la sua carrieraCresciuto in Svizzera, Sommer ha trovato la propria rampa di lancio nel Basilea. Nel corso degli anni ha poi arricchito il proprio curriculum vestendo le maglie di Vaduz, Borussia Mönchengladbach, Bayern Monaco e Inter. Il suo approdo nella Milano nerazzurra risale al 2023, quando lasciò la Baviera per trasferirsi in Italia. Durante i suoi tre anni all'Inter ha collezionato 139 presenze ufficiali. A questo vanno ad aggiungersi 69 apparizioni in Champions League e 38 in Europa League. Attualmente ha superato 790 partite disputate a livello professionistico.
Trionfi e trofei in tutta EuropaLa carriera del portiere elvetico è costellata da innumerevoli trionfi di squadra e personali, che lo hanno consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo. Con la maglia del Basilea si è laureato campione di Svizzera per quattro volte e ha vinto due edizioni della Coppa di Svizzera. Nel corso della sua lunga esperienza in Germania al Borussia Mönchengladbach, ha vinto tre volte del titolo di Giocatore dell'Anno, mentre con il Bayern Monaco ha conquistato il campionato tedesco. Con l'Inter, ha arricchito ulteriormente la propria collezione di trofei vincendo due volte lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa.
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