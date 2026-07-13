Yann Sommer è pronto a ripartire. Dopo la fine della sua avventura con l'Inter, il portiere svizzero ha scelto il Club Brugge per proseguire la sua carriera. A 37 anni, l'estremo difensore ha deciso di non tornare in patria, dove aveva ricevuto diverse manifestazioni d'interesse, preferendo restare nel calcio che conta. La possibilità di disputare ancora la Champions League ha avuto un peso decisivo nella scelta. L'accordo è ormai definito e la firma sul contratto è attesa nei prossimi giorni. Si chiude così un capitolo importante della sua carriera, dopo tre stagioni in nerazzurro impreziosite da trofei e prestazioni di alto livello. Ora per Sommer si apre una nuova sfida, con l'obiettivo di essere ancora protagonista anche in Belgio.

Dall'Inter al Belgio: Sommer riparte dal Club Brugge

. Dopo aver salutato, il portiere svizzero ha scelto il Clubper proseguire la sua carriera. A 37 anni, e con i 38 ormai alle porte, l'estremo difensore ha deciso di non tornare in Svizzera. La possibilità di giocare ancora ad alti livelli e di disputare la prossima Champions League ha fatto la differenza. L'accordo è ormai definito. Nei prossimi giorni arriverà anche la firma sul contratto che lo legherà al club belga. Persi chiude così. In tre stagioni con l'Inter è stato uno dei punti di riferimento della squadra.

MILANO, ITALIA - 21 MAGGIO: Yann Sommer durante un evento dell'FC Internazionale all'Arena Civica Gianni Brera il 21 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Ha collezionato 139 presenze complessive, mantenendo la porta inviolata in 66 occasioni e contribuendo alla conquista di due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. La separazione era ormai nell'aria ed è stata ufficializzata nei giorni scorsi. Ora, però, è già tempo di guardare avanti. Il Club Brugge gli offre l'occasione di restare protagonista in un campionato competitivo e di misurarsi ancora una volta sul palcoscenico europeo. Per Sommer è l'ultima grande sfida della carriera. Una scelta fatta per continuare a giocare ad alto livello e chiudere il proprio percorso nel calcio che conta.