L'Inter rivoluziona la propria rosa e saluta ufficialmente uno dei grandi protagonisti delle ultime annate sportive. Ieri la società nerazzurra ha annunciato che Yann Sommer non vestirà più la maglia del club meneghino. La dirigenza ha deciso di cambiare profondamente il reparto arretrato, avviando un rinnovamento totale per la prossima stagione.

Insieme all'estremo difensore svizzero, infatti, hanno salutato la piazza anche altri tre senatori storici della retroguardia, ovvero Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il club campione d'Italia volta così pagina e cerca nuovi profili giovani per costruire un nuovo ciclo vincente. Sommer saluta Milano lasciando un ricordo bellissimo nel cuore di tutti i tifosi, i quali hanno sempre apprezzato la sua enorme professionalità e i suoi interventi prodigiosi tra i pali del Giuseppe Meazza.

Il lungo messaggio sui canali social

Oggi ilsvizzero ha scelto i propriper mandare un ultimoal mondo interista. L'estremo difensore ha pubblicato un lungo e toccanteper salutare la gente che lo ha sostenuto fin dal primo giorno del suo arrivo aha usato parole che traboccano die affetto profondo: "Dopo tre stagioni indimenticabili, ricche di sfide, crescita e passione, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo". Il numero uno della nazionale elvetica dimostra ancora una volta uno stile, chiudendo il proprio percorso italiano con grandissimae classe. Lameneghina apprezza enormemente le suee inonda il post dipositivi, ringraziando ilper l'attaccamento ai colori e per la sicurezza che ha trasmesso all'intero reparto

MILANO, ITALIA - 21 MAGGIO: Yann Sommer durante un evento dell'FC Internazionale all'Arena Civica Gianni Brera il 21 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Il bilancio finale e la bacheca dei trofei

Caricamento post Instagram...

L'avventura dell'elvetico acoincide con un periodo che ha portato moltissimie soddisfazioni per la società.conclude il suo messaggio riassumendo perfettamente ildella sua esperienza in maglia nerazzurra: "Tre stagioni, quattro trofei e ricordi che porterò con me per sempre".Il fuoriclasse dei guantoni ha difeso ladella squadra conquistando vittoriein Italia e sfoggiandodecisive nei momenti chiave delle varie competizioni. I quattro titoli cheha alzato al cielo rappresentano il coronamento di un lavoro straordinario che ha svolto quotidianamente ad. Ora la dirigenza interista setaccia ilalla ricerca di un degno, mentre l'esperto portiere valuta attentamente le nuoveper proseguire la sua gloriosa carriera agonistica in un altro prestigioso club internazionale.