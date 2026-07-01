L'estremo difensore svizzero ha lasciato al suo account di Instagram il messaggio di addio all'Inter dopo tre stagioni
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L'Inter rivoluziona la propria rosa e saluta ufficialmente uno dei grandi protagonisti delle ultime annate sportive. Ieri la società nerazzurra ha annunciato che Yann Sommer non vestirà più la maglia del club meneghino. La dirigenza ha deciso di cambiare profondamente il reparto arretrato, avviando un rinnovamento totale per la prossima stagione.
Insieme all'estremo difensore svizzero, infatti, hanno salutato la piazza anche altri tre senatori storici della retroguardia, ovvero Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il club campione d'Italia volta così pagina e cerca nuovi profili giovani per costruire un nuovo ciclo vincente. Sommer saluta Milano lasciando un ricordo bellissimo nel cuore di tutti i tifosi, i quali hanno sempre apprezzato la sua enorme professionalità e i suoi interventi prodigiosi tra i pali del Giuseppe Meazza.
Il lungo messaggio sui canali socialOggi il portiere svizzero ha scelto i propri canali social per mandare un ultimo messaggio al mondo interista. L'estremo difensore ha pubblicato un lungo e toccante testo per salutare la gente che lo ha sostenuto fin dal primo giorno del suo arrivo a Milano. Sommer ha usato parole che traboccano di gratitudine e affetto profondo: "Dopo tre stagioni indimenticabili, ricche di sfide, crescita e passione, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo". Il numero uno della nazionale elvetica dimostra ancora una volta uno stile impeccabile, chiudendo il proprio percorso italiano con grandissima eleganza e classe. La piazza meneghina apprezza enormemente le sue parole e inonda il post di commenti positivi, ringraziando il giocatore per l'attaccamento ai colori e per la sicurezza che ha trasmesso all'intero reparto difensivo.
Il bilancio finale e la bacheca dei trofeiL'avventura dell'elvetico a Milano coincide con un periodo che ha portato moltissimi successi e soddisfazioni per la società. Sommer conclude il suo messaggio riassumendo perfettamente il bilancio della sua esperienza in maglia nerazzurra: "Tre stagioni, quattro trofei e ricordi che porterò con me per sempre".
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