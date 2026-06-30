Quando arrivò a Milano nell'estate del 2018, Stefan de Vrij pronunciò una frase chiarissima nel video ufficiale di presentazione: "Mi hanno chiamato per fare muro". Oggi, a distanza di otto stagioni, possiamo dire con assoluta certezza che l'olandese ha mantenuto quella promessa, ergendo una diga invalicabile davanti alla porta nerazzurra. L'olandese volante saluta la Milano interista lasciando un vuoto immenso e un ricordo indelebile, fatto di interventi monumentali, scudetti cuciti sul petto e di quei gol pesantissimi e indimenticabili stampati nei derby contro il Milan.

De Vrij ha incarnato alla perfezione la quintessenza della professionalità. Un leader silenzioso capace di offrire un contributo straordinario anche negli ultimi anni, quando lo staff tecnico gli ha richiesto di accomodarsi spesso in panchina. Senza mai una parola fuori posto e con unimpegno encomiabile ogni singolo giorno ad Appiano Gentile, Stefan ha dimostrato come si ama una maglia.

La giornata degli addii in casa Inter

La notizia si inserisce in una vera e propria giornata die di profonda rivoluzione per lo spogliatoio dei. Il club nerazzurro ha infatti comunicato ufficialmente le partenze simultanee di Yann, Francesco, Matteoe dello stesso Stefan. Finisce così un'era gloriosa che ha portato tantissiminella bacheca societaria. Il difensore olandese ha scelto il proprio profilo ufficiale Instagram per congedarsi dall'ambiente, dedicando una lettera aperta e colma di gratitudine a tutto il popolo interista. Il calciatore chiude il suo ciclo dopo otto anni intensi per cercare nuove sfide stimolanti in Grecia, ma porta con sé l'affetto eterno di una tifoseria che lo ha amato dal primo all'ultimo istante.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Stefan De Vrij di FC Internazionale celebra il 21° trofeo scudetto durante la festa di FC Internazionale alla Terrazza Duomo 21 il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Il virgolettato: la lettera d'addio di Stefan de Vrij

Ecco ilintegrale e commovente che il centrale olandese ha pubblicato sui propri canaliper salutaree i suoi sostenitori:

"Cari interisti,

non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia.

Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno.

Caricamento post Instagram...

Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto.

Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa.

Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme. Grazie per l’amore che mi avete dato.

Con affetto,

Stefan

Forza Inter"