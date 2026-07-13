Al Psg sta per tornare un giocatore che conosce bene la squadra parigina e si tratta di Lucas Digne. Nelle ultime ore, infatti, il club detentore della Ligue 1 ha deciso di riportare in patria il terzino sinistro undici anni dopo la prima esperienza parigina. Per di più, il classe 1993 sta per fare il suo ritorno in patria dopo aver giocato per diverse squadre. Dal gennaio del 2022, il transalpino vestiva la maglia dell'Aston Villa con cui, la scorsa stagione, ha vinto l'Europa League battendo in finale il Friburgo.

Undici anni dopo, Digne tornerà ad indossare la maglia del Psg

Nelle ultime ore, il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri profili social che il Paris Saint-Germain ha deciso di riprendere Digne. In questo momento, il giocatore sta disputando ilcon lache domani sera sfiderà lain semifinale. Al termine della massima competizione intercontinentale, il classe 1993 inizierà la sua second avventura con la maglia del Psg firmando un. La squadra di Parigi, invece, verserà nelle casse dell'Aston Villa, che corrisponde alla cifra della. Quasi sicuramente, Digne tornerà al Paris Saint-Germain per fare il vice di, terzino sinistro titolare.

Istanbul, Turchia - 20 maggio 2026: Lucas Digne dell'Aston Villa controlla il pallone durante la finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa al Besiktas Park. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Dopo aver iniziato la sua carriera con la maglia del Lille, nel 2013 il giocatore passa al Psg per 13 milioni di euro e vince ben otto titoli nazionali tra cui spiccano le due Ligue 1 vinte. Nella stagione 2015/2016 viene ceduto in prestito alla Roma mentre in quella successiva diventa, a titolo definitivo, un calciatore del Barcellona con cui vince Liga, due volte la Copa del Rey e la Supercoppa Spagnola. Nel 2018 firma per l'Everton con cui gioca fino al gennaio 2022, momento in cui diventa un calciatore dell'Aston Villa. Dopo più di 100 presenze ed un'Europa League vinta, prossimamente Digne lascerà i Villans e farà il suo ritorno al Paris Saint-Germain e, più in generale, in patria.