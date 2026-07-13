L'attesa dei tifosi giallorossi giunge finalmente al termine con la notizia che tutta la piazza calcistica romana aspettava con enorme trepidazione. L'AS Roma annuncia ufficialmente e con grande soddisfazione di aver raggiunto l'accordo totale per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino mette la firma su un nuovo importante documento che lo legherà indissolubilmente ai colori giallorossi per la prossima stagiona. La nota ufficiale pubblicata dal club capitolino conferma che il nuovo contratto della Joya scadrà esattamente il 30 giugno 2027. La dirigenza romanista blinda così il suo talento più puro e allontana definitivamente qualsiasi voce di mercato che circolava nelle ultime roventi settimane. Il progetto tecnico della squadra riparte quindi dal suo numero ventuno, pronto a guidare i compagni verso nuovi e ambiziosi traguardi.

​Un amore nato nel 2022 e i numeri di un leader

Il comunicato della società ripercorre brevemente le tappe fondamentali di questa bellissima storia d'amore sportivo. Dybala sbarca nella Capitale durante l'estate del 2022 e accende immediatamente l'entusiasmo travolgente di tutta la tifoseria romanista fin dal suo primissimo giorno. Le prestazioni sul campo confermano subito le enormi aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori. L'attaccante argentino diventa rapidamente un vero e proprio pilastro tecnico inamovibile per la squadra. La sua influenza supera anche i confini del rettangolo verde, trasformandolo in un leader carismatico sia dentro che fuori dal campo. I numeri certificano l'impatto devastante del fantasista in questi anni. La Joya colleziona ben 139 presenze ufficiali e gonfia la rete avversaria in 45 occasioni. Statistiche impressionanti che giustificano pienamente lo sforzo della società.

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Paulo Dybala festeggia la vittoria al termine della partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo stadio Marcantonio Bentegodi, il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

​Le nuove pagine da scrivere insieme

La conclusione del comunicato stampa ufficiale trasuda ottimismo e grande carica emotiva per l'immediato futuro. "La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine", recita testualmente la nota diramata sui canali ufficiali del club giallorosso. La squadra, la dirigenza e i tifosi si stringono attorno al loro campione, pronti a vivere nuove indimenticabili notti magiche allo Stadio Olimpico. Il messaggio finale "Avanti insieme, Paulo!" chiude definitivamente il cerchio e lancia un segnale fortissimo a tutte le dirette concorrenti per il vertice del campionato. Dybala sceglie la continuità, sposa il progetto a lungo termine della società e punta a sollevare presto un trofeo importante sotto il cielo di Roma. La caccia ai prossimi obiettivi stagionali può finalmente cominciare con una grande e rassicurante certezza tecnica in campo.