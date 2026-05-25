La qualificazione in Europa cambia le strategie: Dybala verso il rinnovo con taglio dell'ingaggio
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La qualificazione della Roma alla prossima Champions League non è solo un successo sportivo, ma il vero spartiacque del mercato giallorosso. Con il ritorno nell'Europa che conta, il club ha ottenuto la leva fondamentale per blindare Paulo Dybala. Gasperini, dopo il 2-0 rifilato all'Hellas Verona, è stato chiarissimo: "Sono sicuro che resterà qui la prossima stagione. Lo ho messo in contatto diretto con la dirigenza, più che questo non posso fare". Una dichiarazione che suona come un’investitura ufficiale, confermata in campo da una prestazione da leader assoluto della Joya, capace di servire due assist al bacio che hanno letteralmente trascinato la squadra verso l'obiettivo stagionale.
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I dettagli del nuovo accordo e la strategia dei giallorossiSecondo le indiscrezioni che arrivano dai media italiani, l'intesa per il prolungamento sarebbe ormai in dirittura d'arrivo. Si parla di un accordo annuale che prevede un sacrificio economico significativo per il campione del mondo. L'ingaggio, attualmente fissato a 8 milioni di euro, verrebbe ridotto a circa 2,5 milioni. Un gesto forte, che testimonia la volontà di Dybala di continuare a essere il fulcro tecnico del progetto capitolino, nonostante le lusinghe che arrivano dall'estero. Questa mossa chiude, almeno nel breve termine, le porte a un ritorno in Argentina. Il Boca Juniors, che sognava di riportare a casa il figlio prodigo, resta a guardare. Il club argentino non ha ancora affondato il colpo e preferisce attendere la definizione del futuro in Libertadores prima di compiere qualsiasi passo ufficiale.
L'indizio social e il cambio di rotta nella gestioneA dare ulteriore enfasi alla vicenda c'è il silenzio strategico di Dybala, interrotto solo da una storia Instagram enigmatica. Il calciatore ha postato il logo della Champions League. Un segnale chiaro, dato che la Joya non calca il palcoscenico europeo dalla stagione 2022, quando vestiva ancora la maglia della Juventus. Parallelamente, c'è da registrare il cambio di rappresentanza.
🟡🔴 Gian Piero Gasperini su Paulo Dybala "Sono riuscito a metterlo in contatto direttamente con la proprietà, piu di cosi non saprei che fare..."— Marco Conterio (@marcoconterio) May 24, 2026
A breve il rinnovo con la #Roma https://t.co/cmuayyzML8 pic.twitter.com/9OBTsZOwBr
Ora a gestire gli interessi dell'argentino è Kristian Bereit, dell'agenzia KMB. Si tratta di un network di agenti che ha già orchestrato diversi arrivi di peso in Argentina (come Ander Herrera, Marcos Rojo e Sergio Romero). Questa evoluzione conferma che, pur con la volontà di restare a Roma, il futuro di Dybala resta un dossier internazionale complesso, in cui ogni minimo dettaglio, dall'ingaggio alla durata del contratto, viene monitorato con estrema attenzione dai massimi vertici del calcio mondiale.
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