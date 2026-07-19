Il Mondiale ha conosciuto ieri sera la squadra che salirà sul gradino più basso del podio, ovvero l'Inghilterra. La squadra di Thomas Tuchel ha battuto la Francia con un tennistico e spettacolare 6-4, chiudendo così la competizione al terzo posto. Una partita emozionante ed infinita che ha visto due delle più grandi stelle del calcio, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, passare da compagni nel Real Madrid a rivali. Ma qualcosa tra i due non è passato inosservato.

Mbappé-Bellingham, qualcosa non va: una gatta da pelare per Mourinho

Inghilterra e Francia

Deschamps ha clamorosamente riaperto in meno di 20 minuti. Poi un finale al cardiopalma. Una partita stellare ma che lascia, indipendentemente dal risultato, grande amaro in bocca a due dei migliori giocatori della competizione, Kylian si sono affrontate nella finale per il terzo posto del Mondiale. Alla fine, i Tre Leoni hanno conquistato la medaglia di bronzo, sconfiggendo i Blues per 6-4 al termine di una partita semplicemente stellare che al termine dei 45' sembrava chiusa ma che la squadra diha clamorosamente riaperto in meno di 20 minuti. Poi un finale al cardiopalma. Una partita stellare ma che lascia, indipendentemente dal risultato, grande amaro in bocca a due dei migliori giocatori della competizione, Kylian Mbappè e Jude Bellingham . I due sono compagni nel Real Madrid ma quello che è successo ieri sul campo ha lasciato tutti i tifosi molto perplessi.

Hay gente sorprendiéndose de que Bellingham y Mbappé no se hayan saludado hoy.



Recordad el vídeo en el que se ve perfectamente que Mbappé piensa que Bellingham va a abrazarle y se pone a disimular cuando ve que pasa de él.



Tiene trabajo Mou aquí...pic.twitter.com/H3uCz2jXDi — (fan) Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) July 18, 2026

Già la scorsa stagione si parlava molto di una cattiva atmosfera tra i due attaccanti blancos, e ora, dopo la partita di ieri sera, queste voci di tensione si sono intensificate. Tutto ciò perché non esiste una sola foto che li ritragga mentre si salutano dopo la partita. Si sono salutati prima del fischio di inizio, quando le due squadre si sono strette la mano e Mbappé ha fatto l'occhiolino a Bellingham. Ma al termine delle ostilità il francese si è diretto a bordo campo, mentre Bellingham ha salutato gli avversari, tra cui Konaté, suo nuovo compagno di squadra al Real Madrid, ma il saluto a Mbappé non è stato visto o non è avvenuto.

VILLARREAL, SPAGNA - 24 GENNAIO: Jude Bellingham e Kylian Mbappé del Real Madrid conversano durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Real Madrid CF all'Estadio de la Cerámica, il 24 gennaio 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'episodio ha riportato alla luce un video della scorsa stagione al Bernabéu, quando Bellingham passò vicino a Mbappé e quest'ultimo pensò che stesse per salutarlo, ma l'inglese ignorò il francese, che non ebbe altra scelta che far finta di non averlo visto. Durante la stagione, l'ex Monaco non ha esitato a puntare il dito contro alcuni compagni di squadra per non aver supportato Xabi Alonso, tra questi proprio Bellingham. Questo potrebbe essere stato l'origine di un conflitto che, allo stato attuale, sembra persistere. Un grande problema per José Mourinho che adesso dovrà lavorare per riportare la pace tra i due giocatori più rappresentativi della sua squadra.