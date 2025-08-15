Coppa Italia, alla Juve Stabia non basta il coraggio: vince il Lecce 2-0

Il Lecce avanza in Coppa Italia battendo i campani della Juve Stabia per 2-0. Nel prossimo turno, i pugliesi incontreranno il Milan di Allegri a San Siro. Segnali incoraggianti, comunque, per i gialloblù, che hanno ben fronteggiato i leccesi

Michele Bellame Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 00:59)

Coppa Italia, trentaduesimi. Avanza il Lecce, si ferma la Juve Stabia. Esordio per entrambi gli allenatori, alla prima stagionale. Ha la meglio mister Di Francesco, che avanza in Coppa e incontrerà la vincente della sfida fra Milan e Barinel prossimo turno. Buoni segnali, nonostante la sconfitta, per i campani. La squadra di Abate ha ben fronteggiato una squadra di categoria superiore. I padroni di casa, hanno superato gli avversari 2-0 nonostante l’espulsione di Lameck Banda all’inizio della ripresa. L'episodio, ha costretto il Lecce a giocare in inferiorità numerica per gran parte della ripresa.

Coppa Italia: avanza il Lecce — Il verdetto sorride al Lecce, ma la prestazione della Juve Stabia lascia segnali confortanti: intensità, organizzazione e personalità saranno armi preziose per il campionato di cadetteria. La qualificazione sorride ai salentini, ma la Juve Stabia lascia il torneo a testa alta: la prova è stata generosa e ricca di personalità, con segnali incoraggianti per il gruppo. Queste indicazioni possono essere la base su cui costruire fiducia e continuità in vista del prossimo campionato di cadetteria.

Lecce - Juve Stabia, la sintesi del primo tempo: vespe pericolose, senza pungere — La partita è rimasta in bilico fino alla metà del primo tempo. Il corso dell'incontro cambia quando il Var richiama l'arbitro Mucera per un tocco di mano di Battistella in area di rigore. Nikola Krstovic trasforma, infilando l’incrocio e portando avanti il Lecce. Nonostante lo svantaggio, la Juve Stabia ha continuato a giocare con intensità, creando scompiglio con le iniziative di Mosti e Mannini.

Le incursioni delle Vespe hanno costretto gli uomini di Di Francesco a non nascondersi. Le parate di Wladimiro Falcone insieme a interventi difensivi puntuali di Gaspar hanno impedito il pareggio avversario. Nel finale di frazione è arrivato il episodio chiave: l’intervento irruento di Lameck Banda su Mosti è valso il cartellino rosso diretto, lasciando il Lecce in inferiorità numerica per la ripresa.

Lecce - Juve Stabia, la sintesi del secondo tempo: assedio degli ospiti, e raddoppio leccese — Sfruttando l’uomo in più, la squadra di Ignazio Abate ha preso il controllo della ripresa e ha messo sotto pressione i padroni di casa, cercando ripetutamente l’affondo dalle fasce e con azioni in area. Per lunghi tratti il gioco è stato a senso unico, ma il Lecce ha resistito grazie a una prova di grande solidità tra i pali e in difesa; Falcone è stato protagonista di interventi decisivi su Piscopo e Cacciamani, mentre la coppia formata da Thiago Gabriel e Gaspar ha limitato i cross e ridotto gli spazi. A risultato incerto, la squadra giallorossa ha trovato il raddoppio nel recupero: da un contrasto vinto da Ramadani è nata la ripartenza finalizzata da Francesco Camarda, che ha servito Kaba per il tap-in che ha chiuso la gara sul 2-0.