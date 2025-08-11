La Coppa Italia ad agosto è il primo assaggio vero che tifosi ed addetti ai lavori hanno delle proprie squadre del cuore. Ieri, ha avuto inizio la coppa nazionale. Spesso snobbata, soprattutto per la formula che incentiva le grandi - a differenza del campionato inglese in cui anche la squadra del torneo di calcetto può incrociare, più facilmente, squadre più blasonate - alle quali (grandi) bastano poche partite per aggiudicarsi il trofeo.
Coppa Italia in tv
Coppa Italia, dove vedere i match in chiaro del prossimo turno
Ieri il primo turno di Coppa, il turno preliminare. Dalla prossima settimana, ci saranno i trentaduesimi di finale. L'Entella, squadra vincitrice del girone B di serie C, batte 4-0 la Ternana. Il Vicenza batte in trasferta il Padova. Colpo dell'Audace Cerignola che vince contro l'Avellino. Il Pescara, infine, batte il Rimini di misura.
Coppa Italia: dove vedere le partite in chiaro
I trentaduesimi di finale cominceranno il 15 agosto con Empoli-Reggiana, il 15 agosto alle ore 18 in onda sul canale 20 di Mediaset. Sempre Mediaset, trasmetterà Sassuolo-Catanzaro alle ore 18.30, su Italia1. Sul 20, invece, Lecce-Juve Stabia alle ore 20.45.
Secondo gruppo. Il 16 agosto alle ore 18 ci sarà Venezia-Mantova, sul 20. Su Italia1, alle 18.30, Como-Sudtirol. Invece, alle 20.45 sul 20, Cagliari-Entella. Quarta partita della serata, Cremonese-Palermo alle ore 21.15 su Italia1.
Quattro partite anche il 17 agosto. Si comincia con Monza-Frosinone alle ore 18, in onda sul 20. Alle 18.30 su Italia1 ci sarà Parma-Pescara. Alle 20.45, sul 20, Cesena-Pisa. Big match alle 21.15: Milan-Bari in onda su Canale 5.
Ultimo gruppo, il 18 agosto. L'Audace Cerignola ospiterà il Verona: ore 18, sul canale 20. Derby ligure fra Spezia e Sampdoria, alle ore 18.30 su Italia1. Ore 20.45 ci sarà Udinese-Carrarese, sul 20. Infine, 21.15, su Italia1, Torino-Modena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA