Coppa Italia, dove vedere i match in chiaro del prossimo turno

La Coppa Italia ad agosto è il primo assaggio vero che tifosi ed addetti ai lavori hanno delle proprie squadre del cuore. Ieri, ha avuto inizio la coppa nazionale. Spesso snobbata, soprattutto per la formula che incentiva le grandi - a differenza del campionato inglese in cui anche la squadra del torneo di calcetto può incrociare, più facilmente, squadre più blasonate - alle quali (grandi) bastano poche partite per aggiudicarsi il trofeo.