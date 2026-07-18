Il Lecce vuole rinforzare il proprio reparto offensivo e ha messo nella lista degli obiettivi un giocatore di esperienza del calibro di Edinson Cavani. L'ex calciatore del Napoli, infatti, in questo momento è svincolato dato che ha rescisso il contratto col Boca Juniors, dove ha giocato per tre anni prima di andar via a causa di diversi infortuni riportati. Essendo disponibile a parametro zero, il club proveniente dalla Puglia vorrebbe provare a regalare al tecnico Eusebio Di Francesco ed ai propri tifosi un attaccante che dispone di tanta esperienza.

Il Lecce ha avviato i contatti con gli agenti di Cavani

Anche per la stagioneil Lecce punterà allae, di conseguenza, alla permanenza in. Per fare in modo che ciò accada, i giallorossi sono alla ricerca di elementi di esperienza che possano dare una mano importante alla squadra. Ed ecco che spunta l'dea di provare ad ingaggiare una vecchia conoscenza della massima divisione italiana che risponde al nome di Edinson Cavani. Infatti, nel corso della giornata odierna il Corriere del Mezzogiorno ha riportato che il Lecce ha effettuato un primoesplorativo con gli agenti dell'ex attaccante di

Buenos Aires, Argentina - 20 febbraio 2026: Edinson Cavani del Boca Juniors lascia il campo dopo la partita del Torneo Apertura 2026 tra Boca Juniors e Racing Club all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La dirigenze giallorossa vuole valutare la fattibilità dell'operazione e capire quali siano i costi. Ad oggi, il club pugliese non ha ancora intavolato una trattativa, ma si starebbe informando in modo tale da poter capire se proseguire o meno. Ovviamente, l'ostacolo più grande resta l'ingaggio del Matador, elevato per le casse del Lecce. Tuttavia, si potrebbe pensare anche ad un sacrificio a livello economico da parte di Cavani. Abbassandosi lo stipendio, quindi, l'attaccante uruguayano potrebbe tornare a giocare in Italia a 39 anni e lo farebbe con la maglia del Lecce.