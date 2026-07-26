Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

Lionel Messi ha scelto un modo speciale per salutare e ringraziare i compagni dell'Argentina. Al termine del Mondiale 2026, nonostante la delusione per la sconfitta nella finale contro la Spagna, il capitano dell'Albiceleste ha voluto lasciare un ricordo alla squadra. Un regalo per tutti i 25 compagni di nazionale. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico. Ogni giocatore ha ricevuto un kit personalizzato con diversi elementi legati alla storia dell'Argentina e alle tradizioni dello spogliatoio. A svelare il contenuto del regalo è stata Kelci-Rose Bowers, compagna del difensore Marcos Senesi, attraverso un video pubblicato sui social.

Messi, gesto da capitano: un omaggio ai 25 compagni dopo il Mondiale

All'interno del regalo preparato dac'era uno zaino personalizzato con ile, i loghi della Federazione argentina e della Coppa del Mondo. Un oggetto impreziosito dai colori dell'Albiceleste, pensato per celebrare il percorso vissuto insieme durante il torneo. Ma ilpiù particolare riguarda una delle tradizioni più importanti dello spogliatoio argentino: il mate. Messi ha infatti inserito un kit completo per preparare la bevanda simbolo del Paese. All'interno la classica zuccaci-Rose Bowers, che ha condiviso il momento sui social dopo aver ricevuto il regalo dal compagno Marcos

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi (Argentina) festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

“Sono davvero dei regali molto belli”, ha comment, la yerba mate, la bombilla in metallo e una borraccia Stanley dorata personalizzata con il logo del marchio del fuoriclasse argentino. A mostrare il contenuto del pacco è stata Kelci-Rose Bowers, che ha condiviso il momento sui social dopo aver ricevuto il regalo dal compagno Marcos Senesi. “Sono davvero dei regali molto belli”, ha commentato durante il video. Un gesto da capitano. Messi non è riuscito a conquistare il secondo Mondiale consecutivo dopo il trionfo del 2022, ma ha voluto comunque lasciare un ricordo ai compagni di quella che potrebbe essere stata la sua ultima partecipazione alla Coppa del Mondo. Un modo per celebrare un gruppo che ha scritto una pagina importante della storia dell'Albiceleste.