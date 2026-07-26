Lionel Messi non prenderà parte all'All-Star Game della MLS. Questa volta, però, senza alcuna sanzione. La MLS ha infatti deciso di esentare la Pulga dall'evento in programma la prossima settimana, concedendogli un periodo di riposo dopo la finale del Mondiale disputata con l'Argentina. Una scelta diversa rispetto a quella dello scorso anno, quando il fuoriclasse dell'Inter Miami venne squalificato per una giornata dopo aver rinunciato all'All-Star Game insieme a Jordi Alba. La lega aveva già previsto un'eccezione per i giocatori arrivati fino in fondo al Mondiale. Oltre a Messi, sarà assente anche Rodrigo De Paul. Entrambi potranno recuperare le energie prima di tornare a disposizione dei rispettivi club.

Messi esentato dall'All-Star Game: la decisione della MLS

Laera già stata messa nero su bianco prima dell'inizio della stagione. Lae l'associazione dei calciatori avevano infatti concordato un protocollo specifico per i giocatori impegnati fino alle ultime fasi del Mondiale. Al termine della competizione, ogni club avrebbe valutato insieme ai propri tesserati i tempi di riposo e il rientro in campo. Per questo motivo laha deciso di esentaree Rodrigo De Paul dall'All-Star Game in programma a Charlotte. Una scelta che segna una netta differenza rispetto allo scorso anno. Nel 2025, infatti, Messi e Jordi Alba erano stati squalificati per una partita dopo aver rinunciato all'evento all'ultimo momento.

MEDELLIN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra l'Atlético Nacional e l'Inter Miami all'Estadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellin, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Una decisione che aveva fatto discutere e spinto il commissario Don Garber ad annunciare una revisione del regolamento. Da quando gioca per l'Inter Miami, comunque, Leo non è mai sceso in campo per questa partita. Negli Usa hanno iniziato a storcere il naso. Ma i tifosi potranno comunque vedere alcuni campioni in campo. Perché all'All-Star Game saranno presenti tanti nomi di primo piano, tra cui Son Heung-min, Thomas Muller e Tim Ream. Messi, invece, potrà ricaricare le energie dopo la finale mondiale persa dall'Argentina contro la Spagna.