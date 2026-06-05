Andy Robertson è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Ad annunciarlo è stato il club londinese attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Confermando l'arrivo del laterale scozzese dopo la conclusione della sua lunga esperienza al Liverpool. Per Robertson si apre così una nuova fase della carriera dopo quasi un decennio trascorso ad Anfield. È diventato uno dei punti di riferimento della squadra e uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League. Gli Spurs si assicurano un giocatore che porta in dote esperienza internazionale, leadership e una mentalità costruita attraverso anni di battaglie ai massimi livelli del calcio europeo.

L'operazione rappresenta uno degli innesti più significativi dell'estate del Tottenham, che aggiunge alla propria rosa un profilo abituato a lottare per obiettivi importanti. Nel comunicato ufficiale, il club ha ripercorso la carriera dello scozzese, sottolineandone il percorso di crescita e i risultati ottenuti sia a livello di club sia con la nazionale. Robertson arriva a Londra dopo aver collezionato centinaia di presenze in Premier League. Affermandosi come uno dei giocatori più continui e affidabili della sua generazione.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 24 MAGGIO: Mohamed Salah del Liverpool F.C. abbraccia il compagno di squadra Andrew Robertson mentre viene sostituito durante la partita di Premier League tra il Liverpool e il Brentford F.C. ad Anfield, il 24 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jack Thomas/Getty Images)

La carriera e i successi con il Liverpool

La parte più importante della carriera di Robertson è senza dubbio quella vissuta con il Liverpool. Arrivato nell'estate del 2017 dall'Hull City, il laterale scozzese è riuscito in breve tempo a conquistare un posto da titolare e a diventare uno degli uomini chiave della squadra allenata da Jurgen Klopp. Grazie alle sue qualità atletiche, alla capacità di spingere costantemente sulla fascia e alla precisione nei cross, Robertson ha contribuito in maniera decisiva ai successi ottenuti dal club inglese negli ultimi anni.

Il Direttore Sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere Andy nel club. È un terzino sinistro eccezionale, uno dei migliori che la Premier League abbia visto negli ultimi anni, e un giocatore che migliorerà la nostra rosa. La sua professionalità, il suo impegno e la sua mentalità saranno preziosi per il gruppo. Condivide la nostra ambizione e la nostra determinazione nel voler riportare il successo al Tottenham e siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo insieme a lui."

De Zerbi ha aggiunto :"Andy è una persona che ammiro da diversi anni. Porterà qualità tecniche, esperienza, leadership e una mentalità straordinaria alla squadra. Ha dimostrato per molto tempo di essere un vincente ai massimi livelli e può rappresentare una risorsa fondamentale sia dentro sia fuori dal campo. Non vedo l'ora di lavorare con lui e di vedere l'impatto positivo che avrà su tutto il gruppo."

Durante la sua esperienza ad Anfield ha conquistato: Champions League, Premier League, FA Cup, due Coppe di Lega, Supercoppa UEFA, Mondiale per Club e un Community Shield. Oltre ai trofei, ha costruito un rapporto speciale con i tifosi del Liverpool, che lo hanno sempre considerato uno dei simboli della squadra capace di riportare il club ai vertici del calcio europeo. Le sue prestazioni gli hanno inoltre permesso di essere inserito più volte tra i migliori giocatori del campionato inglese, confermando il suo status di riferimento nel ruolo di terzino sinistro.

Caricamento post Instagram...

Cosa porta Robertson al Tottenham

Per il Tottenham l'arrivo di Robertson non rappresenta soltanto un rinforzo tecnico. Lo scozzese porta infatti all'interno dello spogliatoio una grande esperienza maturata in centinaia di partite di alto livello, tra Premier League, coppe europee e competizioni internazionali con la nazionale.

Da anni capitano della Scozia, è riconosciuto come uno dei leader più rispettati del calcio britannico e potrà mettere queste qualità al servizio della nuova squadra. Sul campo continua a garantire intensità, corsa e qualità nella fase offensiva. Caratteristiche che lo hanno reso uno dei terzini più produttivi del calcio inglese nell'ultimo decennio. Gli Spurs puntano sulla sua personalità per accompagnare la crescita del gruppo. Aggiunge alla rosa un giocatore abituato a gestire la pressione delle grandi sfide. Dopo aver scritto pagine importanti della storia recente del Liverpool, Robertson è ora pronto a iniziare una nuova avventura nel nord di Londra. L'obiettivo è lasciare il segno anche con la maglia del Tottenham.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui