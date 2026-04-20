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Mancini glissa sul ritorno in Nazionale: “A volte il telefono squilla”

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Mancini è a Coverciano per un evento e ha parlato con la stampa ma senza confermare le voci e i rumors
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Una delle questioni più chiaccherate nel calcio italiano, in questo periodo, è chi sarà il futuro ct della Nazionale? I nomi fatti sono diversi: quello di Max Allegri, oppure Conte. E ancora: un possibile ritorno di Mancini. Ma cosa ha da dire a riguardo il tecnico dell'Al Sadd? "Devo finire la stagione, ma ogni tanto il telefono squilla".

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Roberto Mancini, Ex Ct Arabia Saudita
Roberto Mancini, Ex Ct Arabia Saudita (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Mancini glissa sul possibile ritorno in Nazionale

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Mentre si attendono le elezioni per il nuovo presidente della FIGC, ci si interroga su chi sarà il prossimo allenatore degli Azzurri. Al momento non ci sono certezze, ma solo supposizioni. I nomi che circolano di più sono quelli di Allegri, Conte e di Roberto Mancini, trionfatore degli Europei del 2021. Mancini, attualmente, allena in Qatar all'Al Sadd. In questi giorni, però, è in Italia per l'evento "Inside the Sport 2026", che si tiene a Coverciano. Intervistato al riguardo ha glissato: "Devo finire la stagione con l’Al Sadd, qualche volta il telefono squilla. I miei figli per esempio mi chiamano. Tornare come commissario tecnico? Sono qui per il premio, non per parlare di altro".

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L'Italia può risollevarsi

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Qualche commento, qualche suo pensiero sul difficile momento del calcio italiano e della Nazionale in particolare, Mancini lo ha lasciato ai microfoni dei giornalisti. "Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e e siamo tutti felici. Si può vincere e si può perdere. Questo fa parte dello sport.  A volte succedono delle cose incredibili, è il calcio. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare". L'ex allenatore di Arabia Saudita e Inter, però, è fiducioso sul futuro: "Qualcosa di buono era stato fatto, l'Italia avrà giocatori bravi per risollevarsi in futuro. Lo stesso discorso vale per le squadre di club". Ha anche nominato quelli che, secondo lui, sono i due talenti più interessanti che il nostro calcio sta esprimendo in questo momento: "Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, ma se ne parla poco".

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